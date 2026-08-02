Un incendio obliga a movilizar al Infoca en Estepona: alejan preventivamente a 70 personas y cortan un carril de la A-7

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio urbano se ha declarado en el paraje Río Padrón, en el municipio malagueño de Estepona. El Infoca ha movilizado 20 efectivos, 2 autobombas, un vehículo ligero y uno semipesado para colaborar con los bomberos en la extinción. Setenta personas han sido alejadas preventivamente y se ha cortado un carril de la autovía A-7, sentido Cádiz, por la cercanía del fuego y el humo.

Un nuevo incendio se ha declarado este domingo en el municipio malagueño de Estepona. En esta ocasión no es forestal, sino urbano, pero el Infoca ha sido movilizado para ayudar en su extinción. Las llamas han obligado al alejamiento preventivo de 70 personas durante las labores de extinción y a cortar uno de los carriles de la autovía A-7.

Las alarmas han saltado alrededor de las 15.00 horas. Las llamas se encuentran localizadas en el paraje Río Padrón y se han desplazado a la zona 1 ligero, 1 semipesado, 20 efectivos por tierra y 2 autobombas.

🗓️ 02/08/2026 🕗 15.53 h.



🔴ACTUALIZAMOS | El incendio en #Estepona, #Málaga, es urbano (NO FORESTAL).

Colaboramos con efectivos de @cpbmalaga



MEDIOS #EMAINFOCA

🚁 1 ligero, 1 semipesado

👩🚒 20 efectivos por tierra

🚒 2 autobomba pic.twitter.com/CsmXlihPno — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 2, 2026

A las 15.53 horas, tras confirmar que no se trataba de un incendio forestal, sino urbano, el Infoca ha decidido mantener los mismos y trabajar con efectivos del Cuerpo Provincial de Bomberos de Málaga para sofocar las llamas cuanto antes.

Asimismo, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado del corte de carril en el kilómetro 1066,500 de la A-7, sentido Cádiz, debido a la presencia de humo y a la cercanía de las llamas a la vía.