El incendio de un camión que transporta coches obliga a cortar al AP-7 en Estepona sentido Algeciras

Las claves

Las claves Generado con IA Un camión que transportaba coches ha incendiado en la AP-7 a la altura de Estepona en sentido Algeciras. El fuego se originó en uno de los coches eléctricos que llevaba el camión, según la Policía Nacional. El incidente ha obligado a cortar el carril derecho y ha generado unos 3,5 kilómetros de retenciones. El incendio se ha propagado a terreno forestal y equipos de bomberos, Infoca y Protección Civil trabajan en la zona.

El incendio de un camión que transporta coches ha obligado a cortar la AP-7 a la altura de Estepona, según ha avisado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, a través de sus redes sociales.

El suceso ha ocurrido a la altura del kilómetro 1068 en Estepona sentido a Algeciras.

Los primeros avisos sobre las 13.00 horas, han informado desde 112, que ha apuntado que, según la Policía Nacional, al parecer, uno de los coches eléctricos que transportaba el camión ha comenzado a arder.

El corte se ha producido a la altura del kilómetro 1068 y se mantiene cerrado el carril derecho y se han registrado unos 3,5 kilómetros de retenciones.

La Agencia de Emergencias de Andalucía advierte a los conductores que extremen su precaución al volante y que sigan las indicaciones de los operativos y de los paneles informativos.

Según han informado desde la Diputación provincial, efectivos del CPB Málaga de Estepona han estado participando en las labores de extinción del fuego, que se ha propagado a terreno forestal colindante. Los efectivos se encuentran aún trabajando en el lugar junto con el Infoca y Protección Civil.