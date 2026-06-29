McDonald's da un paso clave para instalarse en una de las grandes áreas de crecimiento de Estepona

Las claves

Las claves Generado con IA McDonald's avanza en su plan para instalar un restaurante en el sector Camino de las Mesas, una de las principales zonas de expansión de Estepona. El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el estudio de detalle para ordenar dos parcelas destinadas a comercio, hostelería y restauración, sin modificar los usos ni la edificabilidad prevista. Se han establecido condiciones como una pavimentación específica en el acerado para vehículos y la elaboración de un inventario botánico del arbolado existente. La publicación en el BOP abre un plazo de 20 días hábiles para presentar alegaciones y suspende temporalmente la concesión de licencias en la zona afectada.

La cadena de restaurantes McDonald's avanza de manera decida en su desembarco en una de las principales zonas de expansión de Estepona.

La firma ha impulsado un estudio de detalle sobre dos parcelas del sector Camino de las Mesas, un desarrollo urbanístico de más de 165.000 metros cuadrados donde el Ayuntamiento ha invertido cerca de 9 millones de euros para crear una nueva área residencial, comercial y de equipamientos al norte del casco urbano.

Y en el marco de este proyecto, el Ayuntamiento esteponero acaba de abrir a información pública el estudio de detalle mediante el que se pretende ordenar dos parcelas del sector SURO-R5 "Camino de las Mesas".

El movimiento supone un nuevo avance para la implantación de un establecimiento de la cadena de restauración estadounidense en este enclave de la ciudad.

La resolución, firmada el pasado 10 de junio y ahora publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), aprueba inicialmente el documento urbanístico que concreta aspectos como las alineaciones, rasantes y volúmenes edificatorios de la futura actuación.

Según el expediente, la propuesta no modifica los usos previstos por el planeamiento ni incrementa la edificabilidad autorizada, sino que desarrolla las condiciones de ordenación de unas parcelas destinadas a actividades de comercio, hostelería y restauración.

La tramitación cuenta con informes favorables de los servicios municipales de Urbanismo, Medio Ambiente, Ingeniería, Topografía y Arbolado, que consideran viable la actuación desde el punto de vista técnico y urbanístico.

Asimismo, el expediente concluye que no resulta necesaria una evaluación ambiental estratégica ni un estudio específico de impacto en la salud.

El Ayuntamiento sí introduce dos condiciones que deberán incorporarse al diseño definitivo. Por un lado, exige diferenciar mediante una pavimentación específica la zona del acerado por la que circulen vehículos. Por otro, obliga a elaborar un inventario botánico completo del arbolado existente para evaluar su protección conforme a la normativa municipal.

Con la publicación del anuncio en el BOP del pasado 24 de junio se abre ahora un plazo de 20 días hábiles para la presentación de alegaciones. Durante este periodo, la documentación podrá consultarse tanto en la Oficina Municipal de Urbanismo como en la sede electrónica del Consistorio.

Además, la aprobación inicial lleva aparejada la suspensión temporal de licencias en los terrenos afectados por el estudio de detalle, una medida habitual destinada a evitar actuaciones incompatibles con la ordenación urbanística que finalmente resulte aprobada.