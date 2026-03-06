La promotora española Wildsur apuesta fuerte por Málaga: invertirá 350 millones en construir 450 viviendas

Las claves nuevo Generado con IA Wildsur Real Estate invertirá 350 millones de euros en Málaga para construir 450 viviendas en los próximos tres años. Uno de los proyectos destacados es Maralto Estepona: un edificio de lujo con 163 viviendas en la zona de Las Mesas, con una inversión de 60 millones. En solo seis meses, la mitad de los pisos del edificio Maralto ya se han vendido, principalmente a compradores extranjeros. Las viviendas contarán con diseños abiertos, orientación mar y montaña, y zonas comunes como piscina, gimnasio y spa.

Málaga sigue siendo uno de los principales focos de inversión del sector inmobiliario en España. La empresa española WildSur Real Estate también está apostando por esta zona, hasta el punto que este año prevé realizar seis proyectos inmobiliarios que supondrán una inversión de 350 millones de euros y la construcción de 450 viviendas que se entregarán en los tres próximos años.

Uno de esos proyectos es la construcción de un edificio de lujo de 163 viviendas en la zona de Las Mesas, en Estepona. Según informa la compañía, requerirá una inversión de 60 millones de euros.

El edificio se llama Maralto Estepona y se prevé que las obras estén terminadas en el verano de 2028.

Infografía de cómo serán la cocina y el salón en concepto abierto.

La promotora asegura que en solo seis meses de comercialización ya han vendido la mitad de los pisos, siendo la mayoría de los compradores extranjeros.

“Es una de las nuevas zonas residenciales más codiciadas de Estepona”, indican desde Wildsur, apuntando que este edificio está cerca del puerto deportivo, el casco antiguo de la ciudad y la playa de El Cristo.

Son 48 viviendas de 1 dormitorio, 65 de 2 dormitorios y 50 de 3 con diseño abierto, orientación hacia mar y montaña y con zonas comunes como piscina, gimnasio o área de spa.