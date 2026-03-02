La ONCE reparte suerte en la provincia de Málaga: 'Sueldazo' de 2.000 euros al mes en Estepona

Cupones de la ONCE en un kiosko, en una imagen de archivo. Enrique Romanos Tardío

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha dejado la suerte en Estepona con uno de sus Sueldazos en el sorteo celebrado el domingo, 1 de marzo. El premio consiste en 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, lo que supone un total de 240.000 euros.

El cupón agraciado fue vendido en la gasolinera Repsol Benahavís, establecimiento colaborador autorizado con la ONCE en el municipio esteponero, que se convierte así en uno de los puntos donde ha recaído uno de los premios principales de este sorteo.

Este Sueldazo forma parte de la estructura de premios del Cupón Fin de Semana de la ONCE, que cada sábado y domingo ofrece, además del premio principal de 300.000 euros al contado y 5.000 euros mensuales durante 20 años, otros cuatro premios de 2.000 euros al mes durante una década.

El sorteo del 1 de marzo también repartió premios en otras localidades españolas. En Segovia se distribuyeron 1.680.000 euros en diez cupones premiados, uno de ellos agraciado con el Sueldazo mayor de 5.000 euros mensuales durante 20 años más 300.000 euros al contado, y otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Asimismo, el sorteo dejó 200.000 euros en la localidad asturiana de Vegadeo y otros 200.000 euros en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), además de 100.000 euros en Alcoy (Alicante), repartidos en cinco cupones premiados con 20.000 euros.

La ONCE comercializa sus cupones a través de cerca de 21.000 vendedores y establecimientos colaboradores en toda España, así como mediante su web oficial. Estos productos forman parte de su modelo de lotería social, que contribuye a la financiación de programas sociales y promueve un juego responsable.