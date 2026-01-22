Así es la última gran promoción de Exxacon en la Costa del Sol: 43 viviendas a la venta desde los 438.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA Exxacon Smart Living lanza una nueva promoción en Estepona llamada Isidora Living Las Mesas, con 43 viviendas de 2 y 3 dormitorios. La inversión en el proyecto supera los 17 millones de euros y las viviendas se venden desde 438.000 euros. El complejo ofrece amplias zonas comunes como rooftop con solárium y jacuzzi, piscina, gimnasio, sauna, baño turco y espacios para teletrabajo. Ubicado en la zona de Las Mesas, el residencial destaca por su diseño sostenible y eficiente y prevé la entrega de las viviendas en 2029.

La promotora Exxacon Smart Living pone una nueva pica en la Costa del Sol. Y lo hace con el lanzamiento de una nueva promoción en Estepona.

Bajo el nombre de Isidora Living Las Mesas, el conjunto residencial incluye 43 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con una inversión que supera los 17 millones de euros.

El complejo destaca por sus fantásticas zonas comunes, entre las que cabe señalar un rooftop con solárium, jacuzzi climatizado, barbacoa y área para comer o cenar.

Asimismo, cuenta con piscina, living área con cocina integrada para teletrabajar o celebrar reuniones con amigos o familiares, gimnasio completo interior, sauna, baño turco y zonas ajardinadas.

Las viviendas, desarrolladas sobre una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados, están concebidas bajo el principio de la filosofía empresarial Smart Living, que incorpora criterios de sostenibilidad, tecnología, eficiencia energética y diseño para garantizar que el residencial cumpla con los más altos estándares de excelencia y calidad.

Otra imagen de la promoción de Exxacon en Estepona.

Se ubica en la zona de Las Mesas, a pocos minutos de la playa y del centro de Estepona, y está rodeada de una amplia oferta de servicios, comercios y zonas de ocio.

Con respecto a su comercialización, Isidora Living Las Mesas sale a la venta con precios que parten de los 438.000 euros, en función de las características de cada unidad, tras un breve periodo de preventa en el que ha logrado un 50% de reservas en tiempo récord. La promoción tiene fecha de entrega prevista para el año 2029.

Este lanzamiento refuerza el periodo de expansión que atraviesa la promotora, ya que, coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario, Exxacon anunció una inversión adicional de 330 millones de euros para alcanzar los 700 millones hasta el año 2032.

"En menos de un año hemos realizado cuatro nuevos lanzamientos de promociones a nivel nacional, dos de ellos en la Costa del Sol, lo que refuerza nuestra presencia en un enclave estratégico para nosotros y apuntala el crecimiento sostenido de nuestra compañía", ha subrayado Gastón Aigneren, CEO de Exxacon Smart Living.