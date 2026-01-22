Estepona allana el camino a un macrohotel de 5 estrellas con una inversión de casi 130 millones en un suelo rústico

Un nuevo proyecto hotelero de máxima calidad empieza a tomar forma en la Costa del Sol.

En su apuesta por potenciar el atractivo turístico del municipio, el Ayuntamiento de Estepona avanza en la tramitación de un proyecto de actuación extraordinaria mediante el que autorizar la construcción de un gran establecimiento de 5 estrellas sobre suelo rústico.

En concreto, según el expediente oficial consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, la parcela sobre la que se dibuja esta operación inmobiliaria dispone de casi 61.000 metros cuadrados y se localiza junto a la desembocadura del río Guadalmansa.

La actuación está promovida por la empresa Codexia Corporate, una mercantil con sede en Madrid, que pertenece a Laminar Business, dedicada a la promoción, construcción y venta de toda clase de bienes inmuebles.

Ordenación del futuro desarrollo hotelero.

En el proceso de aprobación de este plan de actuación, avalado por la actual Ley Urbanística de Andalucía, el Consistorio esteponero la somete a información pública por un plazo de un mes.

El proyecto plantea una inversión total de 127.176.937,09 euros y un plazo estimado de 24 meses de ejecución de las obras.

Para poder seguir adelante con el proyecto, ha de justificarse el interés público del mismo. Por ello, en el expediente, que tiene al estudio Villaroel como redactor, se enfatiza el hecho de que este desarrollo hotelero generará entre 500 y 600 empleos en la fase de construcción, a los que se sumarán 240 puestos de trabajo fijos y otros 130 temporales en la explotación del establecimiento.

El ámbito de actuación está compuesto por ocho parcelas, actualmente calificadas como suelo rústico de uso agrícola en desuso.

El complejo hotelero se organizará en tres edificaciones y contará con un total de 38.939 metros cuadrados edificables, una cifra que, según se recoge en el expediente, se sitúa por debajo del máximo permitido en la parcela.

El proyecto contempla un hotel de 109 habitaciones, con 189 plazas de aparcamiento —77 de ellas en superficie y el resto en sótano—, así como un hotel-apartamento de 218 unidades, dotado de 334 plazas de estacionamiento, de las cuales 90 serán exteriores. Ambos establecimientos tendrán la categoría de cinco estrellas.

La iniciativa justifica su implantación en que está vinculada a los valores naturales y culturales de una zona que el Ayuntamiento de Estepona pretende preservar y potenciar para el uso y disfrute ciudadano.

Puerto deportivo de Estepona.

Destino turístico

En este sentido, el expediente subraya que el municipio se ha consolidado como un destino turístico de alto valor dentro de la Costa del Sol, diferenciándose de otros enclaves por su apuesta por un modelo basado en el equilibrio entre exclusividad, sostenibilidad y autenticidad andaluza, frente a modelos más intensivos o masificados.

Asimismo, el proyecto se localiza en las proximidades de un sistema general sobre el que el Ayuntamiento tiene otorgada una concesión administrativa a la empresa Charmartín Sur, SL, destinada a la creación de un complejo lúdico-deportivo-náutico integrado en el entorno del Guadalmansa.

Desde el punto de vista económico, el promotor estima que el complejo alcanzará, a cinco años vista, un beneficio neto anual de 6,5 millones de euros.

Las proyecciones financieras a doce años —dos de construcción y diez de explotación hotelera— contemplan un valor residual de 135,9 millones de euros en el año 12, lo que arrojaría un Valor Actual Neto (VAN) de 15,5 millones y una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 13,47%.

El proyecto incluye, además, una prestación compensatoria en favor del Consistorio, que, teniendo en cuenta un presupuesto de ejecución material estimado en 97,9 millones de euros, se traduce en una aportación cercana a los 9,8 millones.

En materia de sostenibilidad, la actuación afirma responder a los más altos estándares ambientales, con la incorporación de energías renovables, sistemas avanzados de gestión de aguas y residuos, y el uso de materiales sostenibles, alineándose con las tendencias actuales del turismo de alta gama y las exigencias de responsabilidad ambiental.

La iniciativa deberá someterse a una Autorización Ambiental Unificada, que requerirá informes específicos en materia de recursos hídricos, posible afección a hábitats de interés comunitario y a la Zona de Especial Conservación del río Guadalmansa.

Además, el proyecto contempla la ejecución de obras para garantizar la seguridad de los terrenos, al tratarse de una zona catalogada como inundable, así como la elaboración de un estudio de viabilidad para el acceso desde la autovía.