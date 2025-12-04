Desarticulan en Estepona un punto de venta de cocaína: hay un hombre y una mujer detenidos

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de venta de cocaína en Estepona, concretamente en un piso del barrio de Solís. Al frente de la actividad ilícita estarían un hombre y una mujer de 49 y 37 años, que han sido detenidos por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas.

Al registrar la vivienda de la pareja, los agentes han intervenido 44 gramos de cocaína, parte de la sustancia dosificada en monodosis, ya lista para su distribución; 430 euros en efectivo; una báscula de precisión y una libreta con anotaciones contables que aluden directamente al menudeo de droga

El punto de venta había generado cierta alarma social en el barrio, según han informado a través de un comunicado. Esto se debía al trasiego de personas drogodependientes, que consumían las sustancias estupefacientes en los alrededores del inmueble y al aumento de los delitos contra el patrimonio asociados al menudeo de droga.

Inicio de la investigación

Agentes adscritos al Grupo de Estupefacientes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Comisaría Local de Estepona iniciaron la operación a partir de una información que apuntaba al tráfico de drogas a pequeña escala en un inmueble del municipio malagueño.

Así, continuando con las pesquisas, los agentes practicaron incursiones discretas en el barrio, confirmando las incesantes entradas y salidas de clientes que se aproximaban a la vivienda para adquirir sus dosis de droga.

Precisamente, la Policía realizaba varias actas de aprehensión de droga que intervenía a los compradores cerca del piso de los sospechosos.

Esta diligencia motivaría, posteriormente, la solicitud de entrada y registro en el domicilio, autorizada por la autoridad judicial competente.

Fruto de la entrada y registro en la vivienda, los investigadores intervinieron 44 gramos de cocaína, parte de la sustancia ya dosificada; 430 euros en efectivos, útiles de pesaje y una libreta con anotaciones contables. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona.