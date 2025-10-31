Viviendas por 8,5 millones y 1.000 metros: así es Tyrian Residences, la última joya residencial de la Costa del Sol

Las claves nuevo Generado con IA Tyrian Residences en Estepona ofrece 40 viviendas de lujo entre 300 y 1.060 m² con precios de 3,6 a 8,5 millones de euros. El complejo, diseñado por Yodezeen y Arata Arquitectura, sigue estándares WELL para asegurar calidad en aire, agua e iluminación. Las instalaciones incluyen un spa de 700 m², piscina climatizada, área fitness, simulador de golf, y una piscina en la azotea con vistas 360°. Tyrian Residences redefine el lujo en la Costa del Sol con servicios exclusivos gestionados por una app, ofreciendo privacidad y bienestar.

La Costa del Sol sigue consolidándose como uno de los epicentros residenciales más dinámicos y lujosos de Europa, con más de 1.200 unidades de branded residences desarrolladas.

A los numerosos proyectos que toman forma en los últimos años, en una apuesta clara por un perfil de alto poder adquisitivo, hay que sumar ahora Tyrian Residences, la promoción de Prestige Expo Group y Grupo BZH.

Su impulso supone la llegada a Estepona de un estilo de vida asociado hasta ahora a destinos como Miami o Dubái.

La operación se sitúa en primera línea de playa y cuenta con solo 40 unidades de entre 300 y 1.060 metros cuadrados. Los precios oscilan entre 3,6 y 8,5 millones de euros, y está diseñado por los estudios internacionales Yodezeen y Arata Arquitectura.

El complejo se construye bajo los estándares WELL, actualmente en vías de obtener la precertificación Silver, que garantiza parámetros de calidad del aire y del agua, iluminación natural, confort térmico y acústico.

Avance de las obras de construcción.

Tyrian cuenta con más de 1.400 metros cuadrados de instalaciones dedicadas al bienestar, incluyendo un spa de 700 metros, piscina climatizada, hammam, saunas, área de fitness equipada con Technogym, sala multimedia, playroom infantil, simulador de golf y piscina en la azotea con vistas 360 grados y zonas de barbacoa privadas.

El servicio fully serviced se gestiona desde una app exclusiva y funciona 24 horas, cubriendo desde valet parking y mantenimiento hasta experiencias gastronómicas con chef privado y gestiones administrativas, redefiniendo la vivienda de lujo como un entorno que aporta tiempo, tranquilidad y discreción.

Con Tyrian Residences, Estepona se posiciona como destino de quiet luxury en el Mediterráneo, donde bienestar, privacidad y autenticidad definen un nuevo modo de habitar, centrado en la experiencia y la arquitectura orientada al bienestar de los residentes, sin depender de marcas de moda o cadenas hoteleras.