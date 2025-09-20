El exclusivo colegio americano de Estepona se transforma: así será su espectacular ampliación

El que fuera primer colegio de la Costa del Sol en ofrecer un currículum completamente americano, el Atlas American School, afronta un proyecto de ampliación extraordinario.

Poco más de tres años después de desembarcar en la provincia de Málaga, con la apertura de su primer complejo en la localidad de Estepona, la institución responsable del centro, Montealina Proyectos Educativos S. L., da un paso estratégico y avanza en el crecimiento del complejo.

Con este objetivo, el Ayuntamiento de Estepona ha dado luz verde a la concesión demanial de una parcela de casi 4.700 metros cuadrados en el sector Arroyo de las Cañas.

Sobre la misma se dibuja una extensión de las actuales instalaciones, incluyendo un desarrollo edificable de 4.779,03 metros cuadrados sobre poco más de 2.500 metros. El resto estará destinado a espacios libres urbanizados.

El proyecto básico que sirve de base a esta intervención prevé una drástica mejora de la oferta educativa a través de la construcción de 24 nuevas aulas, dentro de una pieza de tres plantas de altura, retranqueada 5 metros respecto a la calle, con volumen semienterrado destinado a auditorio.

Este tendrá capacidad para 412 personas, sala polivalente con gran ventanal y acceso adaptado; la cubierta incorpora una pista deportiva de baloncesto cubierta.

En cuanto a las instalaciones deportivas, se contemplan dos pistas en dos niveles, conexión directa por rampas y graderíos con el colegio actual.

Infraestructuras y excelencia educativa

El nuevo edificio, que responde a los mayores estándares de accesibilidad, seguridad y sostenibilidad, estará dotado con espacios flexibles y tecnología avanzada.

Esta ampliación no solo fortalecerá la oferta docente, sino que permitirá a la escuela acoger a un número creciente de estudiantes internacionales, que han elegido la ciudad de Estepona por la calidad y el prestigio de su enseñanza.

El edificio se construirá en varias fases: primero las pistas deportivas, luego el auditorio y aparcamiento, y por último el bloque de aulas.

Muestra de la envergadura de la actuación es el presupuesto estimado de ejecución, que asciende a 6.212.917,03 euros.

De acuerdo con los detalles recogidos en la documentación oficial, la concesión de los terrenos se produce por un periodo de 69 años y un canon mínimo de casi 72.000 euros anuales.

Atlas American School pertenece a la red de centros internacionales que ofrecen educación bilingüe y metodologías innovadoras, situándose como destino preferente para familias que buscan excelencia académica y atención personalizada.