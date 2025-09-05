Segundo fuego este viernes en la provincia de Málaga: declarado un incendio forestal en Estepona

Nuevo incendio forestal en la provincia de Málaga, el segundo esta mañana de viernes. En estos momentos se encuentra activo un fuego en Estepona, en el marco del paraje Valle Pederín, junto a Guadalmansa.

En las imágenes compartidas desde el Infoca se ven viviendas a pocos metros del foco de las llamas. En la zona están trabajando por el aire tres aeronaves: un ligero, un semipesado y un pesado. Así, sobre el terreno hay una autobomba, cuatro grupos de bomberos forestales, dos bricas, tres técnicos de operaciones y un agente medioambiental.

En Mijas ya está estabilizado el incendio que se ha originado este viernes sobre las 13 horas. En la zona de la embotelladora siguen trabajando para su control un helicóptero ligero, dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.