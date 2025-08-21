El PP acusa al PSOE de librar a varios promotores de la obligación de construir 1.500 VPO en Estepona

El equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Estepona ha acusado al anterior gobierno municipal del PSOE de beneficiar entre los años 2005 y 2007 a varios promotores urbanísticos al librarlos de la obligación de ejecutar viviendas de protección oficial (VPO).

Así lo ha señalado este jueves en el Pleno de la localidad la teniente de alcalde del área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, Ana Velasco.

En su intervención, ha explicado que los responsables socialistas aprobaron "en un tiempo récord" una serie de planes parciales de urbanismo que libraban a los empresarios de incluir la reserva de VPO a la que obligaba la ley urbanística del momento.

A ojos de los actuales responsables municipales, esta "nefasta gestión" ha hecho que la localidad "haya perdido la oportunidad de construir más de 1.500 viviendas de protección oficial (VPO)".

Según Velasco, en la etapa socialista al frente del Consistorio se aprobaron inicialmente 13 planes parciales para que el sector privado pudiese construir 5.089 viviendas en distintos sectores.

"Si se hubiese aplicado la legislación autonómica, el Ayuntamiento debería haberles exigido a esos promotores que reservasen suelo en sus proyectos urbanísticos para un total de 1.527 viviendas de VPO", asegura.

Sin embargo, “prefirieron agilizar los trámites de aprobación a los constructores aprovechando una transitoria de dicha ley durante esos años (2005-2007) para que finalmente no tuviesen que destinar el 30% de sus promociones a VPO”.

"Es otro problema más que heredamos de la época socialista, ya que la legislación vigente nos obliga a seguir impulsando esos planes urbanísticos que obviaron la construcción de viviendas de protección oficial en sus desarrollos", ha aseverado la edil.