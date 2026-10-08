Adiós a buscar en mil webs: la IA malagueña TuCiudad reúne toda la información de la ciudad en un chat

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La tecnológica malagueña Internal·IA ha presentado 'TuCiudad' en el Tourism Innovation Summit de Sevilla. La plataforma unifica la información de la ciudad a través de un chat conversacional por WhatsApp mediante texto o voz. Permite consultar en tiempo real servicios municipales sobre movilidad, aparcamiento o agenda cultural. El sistema ya ha sido validado con éxito en entornos reales de ciudades como Málaga y Marbella.

La empresa tecnológica malagueña Internal·IA ha presentado en el Tourism Innovation Summit (TIS 2026) de Sevilla su nueva plataforma TuCiudad. Esta herramienta promete transformar radicalmente la forma en que los turistas y ciudadanos acceden a la información urbana.

A través de entornos habituales como WhatsApp, la plataforma interpreta las necesidades del usuario en lenguaje natural, ya sea escrito o por voz. La tecnología localiza las fuentes adecuadas y consulta servicios y sistemas municipales en tiempo real.

Francisco Orellana, CEO de la compañía, ha defendido en el Innovation Theatre que el visitante no debería aprender a usar múltiples aplicaciones, sino que la inteligencia artificial actúa como una capa unificada para resolver dudas de movilidad, aparcamiento o agenda.

“Durante años hemos digitalizado destinos incorporando cada vez más información, plataformas y servicios. El siguiente paso es conseguir que el visitante no tenga que aprender dónde está cada cosa. Que pueda simplemente preguntar y que sea la tecnología la que encuentre el dato o el servicio que necesita", ha detallado.

La plataforma supera la simple entrega de información turística estática. TuCiudad consulta sistemas operativos reales de las ciudades, conectando la capacidad digital que ya posee el destino con la pregunta específica formulada por cada visitante.

Tras validarse en entornos reales como Málaga y Marbella, TuCiudad demuestra que los usuarios adoptan rápidamente el formato conversacional como canal habitual de servicio. Internal·IA trabaja ahora para extender esta solución a nuevos municipios y administraciones.