Málaga acoge la edición más especial de #EmpoderaLIVE en su 20º aniversario

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LO ESENCIAL Las claves Málaga acoge el 20º aniversario de #EmpoderaLIVE, referente en tecnología cívica, los días 6 y 7 de octubre. El foro debatirá sobre la soberanía digital ciudadana y el papel de la sociedad civil ante la inteligencia artificial. Participan figuras internacionales como Juliana Rotich, Suzy Madigan, Ana García Robles y representantes de la ONU y la UIT. Se presentará la Alianza por la Soberanía Digital Ciudadana, que reunirá aportaciones para políticas públicas sobre gobernanza de IA.

Málaga acogerá los próximos 6 y 7 de octubre el 20º aniversario de #EmpoderaLIVE, un evento de referencia en tecnología cívica impulsado desde 2006 por la Fundación Cibervoluntarios.

Bajo el lema “20 años construyendo Soberanía Digital Ciudadana”, este foro profundizará en quién debe decidir cómo se diseña y gobierna la tecnología en el Teatro Echegaray.

En este sentido, el debate abordará el papel de la sociedad civil frente al avance acelerado de la inteligencia artificial.

El programa cuenta con figuras internacionales de primer nivel. Entre ellas figuran la emprendedora Juliana Rotich, Suzy Madigan (especialista en IA responsable) y Ana García Robles, directora del IA Humanity Lab de la Organización de las Naciones Unidas.

También participarán pioneros como Guido Girardi, impulsor de la primera ley de neuroderechos, Alicia Combaz de Make.org y Pia Mancini. La nómina de expertos incluye a representantes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones e Internet Society Foundation.

Uno de los hitos principales será la presentación oficial de la Alianza por la Soberanía Digital Ciudadana. Este movimiento global busca consolidar la voz de la sociedad civil en la toma de decisiones tecnológicas a escala planetaria.

Las aportaciones recogidas se plasmarán en un documento marco de recomendaciones sobre políticas públicas. Esta propuesta colectiva se defenderá en mayo durante el II Diálogo Mundial sobre la Gobernanza de la IA de la ONU en Nueva York.

Esta iniciativa da continuidad a la Declaración Colectiva nacida en la edición anterior, donde participaron más de 500 personas. La alianza integra a más de 200 entidades e instituciones globales que respaldan este modelo ético.

Junto a los paneles teóricos, las jornadas ofrecerán espacios de red de contactos y propuestas culturales. Se llevarán a cabo intervenciones de acción poética con Sonia Aldama y actuaciones musicales a cargo del artista Javier Puche.

La participación en el congreso es totalmente gratuita previa inscripción en la plataforma oficial del evento. Asimismo, todas las sesiones se retransmitirán en directo vía streaming mediante el canal de YouTube de la organización.

Desde 2001, la Fundación Cibervoluntarios promueve el uso de herramientas digitales para reducir brechas sociales. Con más de 4.500 voluntarios, la ONG impulsa la innovación social y la formación en capacidades tecnológicas.