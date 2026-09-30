Miguel Calvo y Rafael Castillo durante la firma del acuerdo entre Emerson Fluid & Motion Control y DBR Automation. EE

La empresa malagueña DBR Automation se alía con el gigante Emerson y aumentará negocio y plantilla en España

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LO ESENCIAL Las claves DBR Automation, empresa malagueña especializada en automatización industrial, ha firmado un acuerdo estratégico con la multinacional Emerson. El acuerdo permitirá a DBR Automation incrementar su negocio y plantilla en España, sumando un 10% más de empleados y reforzando su red logística. La alianza posiciona a DBR Automation como socio clave para la ejecución local de Emerson en Iberia, combinando agilidad técnica y fortaleza global. Emerson, líder mundial en automatización con 135 años de historia, fortalece así su presencia en el mercado español a través de esta colaboración.

La empresa malagueña DBR Automation ha suscrito un acuerdo con la multinacional Emerson que le va a permitir incrementar su negocio en España y su plantilla.

La firma fue fundada en 2010 y está especializada en el suministro de soluciones de automatización y componentes para la industria.

En estos momentos tiene 90 trabajadores, sede central en Málaga y oficinas en Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao y Düsseldorf.

Este acuerdo está basado en el desarrollo del negocio de Fluid & Motion Control en Iberia. "A través de esta alianza, DBR Automation se convierte en el partner estratégico y pilar fundamental para la ejecución local de Emerson, combinando su agilidad técnica con la fortaleza global de las marcas de la multinacional", explican.

DBR Automation ha ampliado un 10% su plantilla con esta alianza y ha reforzado su red logística, con vistas a atender la demanda existente en la península ibérica con mayor velocidad.

"Esta evolución nos permite dejar de ser un proveedor logístico para convertirnos en un partner tecnológico integral. Nuestra misión es aportar valor directo a la industria y a nuestra red de distribuidores, eliminando los problemas de plazos de entrega y ofreciendo el soporte técnico que los proyectos actuales demandan", afirma Rafael Castillo, gerente de DBR Automation.

Emerson es líder mundial en automatización y tiene 135 años de historia. Entra ahora con más fuerza en España de la mano de esta empresa malagueña.

"DBR Automation es un partner de confianza plenamente alineado con nuestros estándares de calidad. Este modelo combina nuestra fortaleza global con una ejecución local sólida para estar más cerca que nunca de las particularidades del mercado español", señala Miguel Calvo, director comercial de Emerson Fluid & Motion Control.