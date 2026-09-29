Los tres ganadores que irán a Singapur. UMA

Tres alumnos de la UMA disputarán en Singapur la final del certamen Blockchain for Good

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LO ESENCIAL Las claves Tres estudiantes de la Facultad de Informática de la Universidad de Málaga competirán en la final del Web3 Week Hackathon en Singapur. El equipo ganó su pase tras vencer en el hackathon Blockchain for Good · Proof of Aid, entre 40 participantes seleccionados de 140 solicitudes. Diseñaron una solución tecnológica para registrar necesidades de ONG, verificar entregas y rastrear donaciones, garantizando la trazabilidad y protección de datos de beneficiarios. La iniciativa fue impulsada por la Cátedra FinTech de la UMA y contó con el apoyo de entidades como GSR Foundation, Fundación Kareema y Singapore Management University.

Un trío de estudiantes de la Facultad de Informática de la Universidad de Málaga viajará a Singapur para competir en la final del Web3 Week Hackathon.

Los alumnos representarán a la UMA junto a la prestigiosa Singapore Management University. El equipo consiguió este destacado pase tras vencer en el hackathon Blockchain for Good · Proof of Aid, celebrado en el Edificio Green Ray.

Los tres jóvenes sobresalieron entre 40 participantes seleccionados de un total de 140 solicitudes.

Durante dos intensas jornadas, los tres estudiantes trabajaron para resolver un reto de elevado impacto social. Diseñaron una solución tecnológica para registrar necesidades de ONG, verificar entregas y rastrear el itinerario de cada donación recibida.

Imagen de todos los finalistas. UMA

La propuesta técnica elaborada por los tres clasificados destacó por garantizar la trazabilidad de la ayuda protegiendo los datos de los beneficiarios.

El jurado valoró la sólida perspectiva técnica, económica y social que aportaron los futuros ingenieros.

En su preparación contaron con el apoyo de mentores, docentes y profesionales del sector tecnológico y financiero.

La iniciativa ha sido promovida por la Cátedra FinTech de la Universidad de Málaga. Ha contado además con el impulso decisivo de GSR Foundation, Fundación Kareema, Singapore Management University y la colaboración de Espet-Up.