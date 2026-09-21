La exconcejala de Málaga María del Mar Martín Rojo, nueva gerente de Smart City Cluster

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Las claves Generado con IA María del Mar Martín Rojo ha sido nombrada nueva gerente de Smart City Cluster, organización con sede en Málaga que agrupa a más de 180 entidades. La asociación ha creado nuevas comisiones orientadas a áreas como Inteligencia Artificial, Turismo Inteligente, Medio Ambiente, Transformación Digital y Vivienda Inteligente. El objetivo de estas comisiones es fomentar la colaboración, generar conocimiento aplicado y promover proyectos y oportunidades de negocio entre los asociados. Martín Rojo cuenta con amplia experiencia en gestión pública y privada, habiendo sido concejala en Málaga y directiva en la Confederación de Empresarios y Famadesa.

Hay cambios relevantes en Smart City Cluster, una asociación que integra a más de 180 empresas, administraciones, universidades y centros tecnológicos especializadas en ciudades inteligentes y que tiene su sede central en Málaga.

La exconcejala del Ayuntamiento de Málaga María del Mar Martín Rojo ha sido nombrada nueva gerente.

Hay nueva gerente y han creado, además, más comisiones. En ellas los miembros trabajarán sobre Inteligencia Artificial y Datos Urbanos, Turismo Inteligente, Medio Ambiente y Sostenibilidad, Transformación Digital de la Administración, Construcción y Vivienda Inteligente y Consultoría Estratégica, Impulso y Desarrollo.

El objetivo de estas comisiones es facilitar la colaboración entre asociados, generar conocimiento aplicado, identificar oportunidades de financiación y negocio, promover proyectos colaborativos y trasladar propuestas a los órganos de gobierno del Cluster.

"La incorporación de Martín Rojo se produce en un momento de evolución del Smart City Cluster, que está desarrollando un nuevo marco estratégico, reforzando su sistema de gobernanza e impulsando nuevas fórmulas de participación activa de sus asociados", explican desde este organismo.

Martín Rojo es muy conocida en el mundo empresarial malagueño ya que durante 12 años trabajó al frente del departamento Financiero y de Proyectos de la Confederación de Empresarios de Málaga, donde recibió en 2010 el Premio a Mujer Directiva de Andalucía.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, la fichó y fue concejala de Promoción Empresarial, Empleo, Economía, Hacienda, Personal o Turismo en diversas etapas entre 2011 y 2019.

Tras su paso por el sector público regresó al privado a las órdenes de Federico Beltrán, ya que fue contratada como directora de Relaciones Institucionales y Control de Gestión de Famadesa hasta este mismo mes de septiembre en el que se ha incorporado como gerente de Smart City Cluster.

“En la transformación de los territorios es imprescindible una voz activa de la administración y de la empresa, ya que el objetivo último debe ser mejorar la calidad de vida del ciudadano desarrollando planes de crecimiento sostenible y ese crecimiento debe hacerse a través del Cluster, generando un marco estratégico con una mayor presencia de nuestros asociados", ha indicado Martín Rojo.