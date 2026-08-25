Un informe asegura que Málaga es la mejor ciudad de España para instalar centros de datos y la undécima del mundo

Un momento de la visita en abril de Francisco de la Torre al centro de datos de Templus en Málaga. EE

Las claves

Las claves Generado con IA Un informe de la consultora Savills sitúa a Málaga como la mejor ciudad de España para instalar centros de datos y la undécima del mundo. Málaga destaca por sus costes energéticos competitivos, marcos regulatorios favorables y menor presión sobre recursos e infraestructuras en comparación con otros hubs europeos. La ciudad no presenta restricciones de acceso a la red eléctrica y cuenta con políticas urbanísticas favorables, factores clave para el desarrollo de centros de datos. España, en general, ofrece costes eléctricos competitivos, una alta participación de energías renovables y menores costes de construcción respecto a otros mercados europeos.

Málaga no anda sobrada de agua y se está poniendo en duda su capacidad eléctrica para poder poner en marcha grandes proyectos. Sin embargo, un informe de la consultora Savills afirma que Málaga es la ciudad de España con mayor potencial para crear centros de datos y la undécima del mundo.

Este estudio llamado Power and Place, dado a conocer este martes, señala que Málaga es "uno de los mercados emergentes con mayor capacidad para atraer nuevas inversiones en infraestructuras digitales gracias a sus costes energéticos competitivos, marcos regulatorios favorables y una menor presión sobre los recursos e infraestructuras que la existente en algunos de los hubs tradicionales europeos".

De hecho, desde esta consultora subrayan que Málaga está por encima de muchas ciudades del mundo por "la disponibilidad de capacidad eléctrica y el coste de la energía".

"Tanto Málaga como Madrid no tienen restricciones de acceso a la red eléctrica y cuentan con políticas urbanísticas favorables para el desarrollo de centros de datos, factores que impulsan significativamente su posición en el ranking", indican.

"A ello se suma que España cuenta con algunos de los costes eléctricos más competitivos de Europa Occidental, es exportador neto de electricidad y presenta una elevada participación de energías renovables en su mix energético. Además, los costes de construcción son inferiores a los observados en la mayoría de los mercados comparables de Europa Occidental", subrayan.

Este informe analiza variables como la disponibilidad y coste de la electricidad, la capacidad de acceso a la red, los recursos hídricos, las temperaturas, la conectividad digital, los costes de construcción, la disponibilidad de suelo y los marcos regulatorios y urbanísticos.

El primer puesto mundial, es decir, la ciudad con más potencial para tener más centros de datos, según esta consultora, es Oslo. La segunda es Dallas y la tercera Estocolmo.

Málaga aparece en el puesto número 11, siendo la primera de España, y por delante de San Francisco, Zurich, Madrid, Lisboa o Nueva York, entre otras muchas ciudades.