Málaga se prepara para el 6G: la UMA y Vodafone investigan la conexión entre móviles y satélites

Las claves

Las claves Generado con IA La Universidad de Málaga y Vodafone colaboran en un proyecto para investigar la integración de redes móviles 5G y comunicaciones vía satélite. El proyecto cuenta con nueva infraestructura tecnológica financiada por la UE, incluyendo un banco de pruebas con equipos para emular redes no terrestres (NTN). Uno de los avances destacados es el desarrollo de un CubeSat 5G, un satélite pequeño para ensayar la conectividad entre el espacio y la Tierra. La iniciativa permitirá analizar retos como los retardos en la comunicación y la integración de redes terrestres y satelitales, favoreciendo futuras investigaciones y colaboraciones empresariales.

La Universidad de Málaga (UMA) cuenta con nueva infraestructura tecnológica para estudiar cómo conviven las redes móviles de quinta generación con las comunicaciones vía satélite. El equipamiento, suministrado por Vodafone España, se financia con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, en el marco del proyecto UNICO I+D 6G.

La iniciativa amplía el banco de pruebas que la UMA ya tenía en marcha, incorporando herramientas orientadas a las llamadas redes no terrestres (NTN, por sus siglas en inglés): satélites, plataformas situadas a gran altitud, sistemas de radio definidos por software, servidores de procesamiento y una estación terrena capaz de comunicarse con plataformas espaciales.

Con este conjunto de equipos, los investigadores podrán reproducir en tierra el comportamiento de una red móvil cuando parte de su infraestructura se encuentra fuera de la atmósfera.

Uno de los elementos más destacados del proyecto es el desarrollo de un CubeSat 5G, un satélite de reducido tamaño concebido para emular redes no terrestres y realizar pruebas de comunicaciones 5G desde órbita.

Equipado con radios definidas por software compatibles con los estándares de quinta generación, este dispositivo permitirá ensayar distintos escenarios de conectividad entre el espacio y la superficie terrestre.

Gracias a esta infraestructura, el equipo investigador podrá analizar cuestiones como los retardos en las comunicaciones, los efectos derivados del movimiento orbital de los satélites o los desafíos que plantea integrar redes terrestres y no terrestres en un mismo sistema.

Los resultados obtenidos se orientarán tanto a futuras investigaciones académicas como a posibles colaboraciones con empresas del sector satelital y de telecomunicaciones.

En el desarrollo de los distintos componentes han participado también empresas especializadas: EnduroSat se ha encargado de la plataforma satelital, mientras que Software Radio Systems (SRS) ha aportado la tecnología de software necesaria para dotar al proyecto de capacidades 5G.

La presentación ha tenido lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, sede del laboratorio que Vodafone mantiene en el campus malagueño.

Al acto han asistido el vicerrector de Transferencia, Emprendimiento y Empresa de la UMA, Juan Carlos Rubio; la directora de administraciones públicas de Vodafone España, Teresa Llamas; y Raquel Barco, catedrática de Ingeniería de Comunicaciones y responsable del laboratorio MobileNet (Mobile & Aerospace Networks Lab).

Desde Vodafone, Teresa Llamas ha subrayado que la compañía busca "reforzar su compromiso con la investigación en tecnologías de vanguardia y con el desarrollo del ecosistema tecnológico malagueño" y ha destacado que la integración de redes terrestres y satelitales será clave para el futuro del sector.

Por su parte, el vicerrector Juan Carlos Rubio ha puesto el acento en la capacidad de la UMA para investigar y transferir conocimiento, en lo que constituye un ejemplo de colaboración público-privada.

Raquel Barco, responsable de MobileNet, ha señalado que este avance consolida años de investigación en la materia y refuerza la relación de colaboración que el grupo mantiene con Vodafone.

El anuncio se suma a otra iniciativa reciente del grupo Vodafone en la ciudad: el Málaga Satellite Center, desarrollado junto con AST SpaceMobile y la propia Universidad de Málaga.

Este centro está centrado en validar técnicamente las llamadas directas entre dispositivos móviles y satélites (D2D, direct to device) utilizando los satélites de órbita baja (LEO) de AST combinados con la red terrestre de Vodafone.