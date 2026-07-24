El empuje inmobiliario de la Costa del Sol atrae a otra multinacional tecnológica: Huspy abre hub en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La multinacional tecnológica Huspy ha inaugurado un hub en Málaga, sumándose a otras firmas del sector inmobiliario atraídas por el dinamismo de la Costa del Sol. Huspy, fundada en Dubái en 2020 y con presencia en varios países, apuesta por Málaga por su alta demanda internacional y su consolidación como polo tecnológico y económico. La empresa ofrece una plataforma que utiliza datos de mercado en tiempo real e inteligencia artificial para agilizar la valoración y compraventa de inmuebles. El objetivo de Huspy es dotar a los profesionales inmobiliarios de herramientas que permitan un asesoramiento más rápido, transparente y personalizado.

Las multinacionales tecnológicas relacionadas con el sector inmobiliario se están posicionando en Málaga al calor de las fuertes inversiones en promociones de lujo que se están haciendo, especialmente en la Costa del Sol.

Este diario publicó este pasado miércoles que la startup francesa Kaliti, especializada en soluciones digitales para la gestión integral de proyectos inmobiliarios, había puesto los ojos en Málaga.

No ha sido la primera y, desde luego, no va a ser la última. La multinacional Huspy va a hacer lo mismo.

Esta compañía tecnológica está especializada en el sector inmobiliario. Fue fundada en Dubái en 2020 y actualmente opera en Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Italia, Turquía y España, donde ha establecido su sede europea en Madrid.

En 2025 cerró una ronda Serie B de 59 millones de dólares para acelerar su expansión internacional y reforzar el desarrollo de su plataforma tecnológica. Entre esos planes está trabajar en Málaga.

Han inaugurado un hub en Málaga en el que, según señalan, tienen más de 100 colaboradores.

Tienen una plataforma que "integra herramientas basadas en datos de mercado en tiempo real e inteligencia artificial que permiten agilizar la valoración de inmuebles, analizar comparables, identificar oportunidades y conectar de forma más eficiente compradores y propiedades", indican.

Vista del interior de la oficina de esta empresa. Huspy

Desde esta empresa subrayan que "el objetivo no es sustituir al profesional, sino dotarle de mejores herramientas para ofrecer un asesoramiento más rápido, transparente y personalizado durante todo el proceso de compraventa".

¿Por qué Málaga? Ziad Nassar, CEO adjunto de Huspy, afirma que "la Costa del Sol representa todo aquello en lo que creemos como compañía: dinamismo, innovación y una visión internacional del mercado. Queremos contribuir a construir un sector inmobiliario más profesional, tecnológico y orientado al cliente".

Aparte de eso, llegan a Málaga porque, como detallan, "es ya la cuarta provincia española por volumen de compraventas, concentra una de las mayores demandas internacionales del país y continúa atrayendo inversión, empresas y talento tecnológico, consolidándose como uno de los principales polos económicos del sur de Europa".

Ven negocio, como otras empresas, y quieren conseguir clientes. La Málaga tecnológica aplicada al sector inmobiliario está también pujante a escala internacional.