La proptech francesa Kaliti entra en España y pone sus ojos en el mercado inmobiliario de la Costa del Sol

Las claves

Las claves Generado con IA La proptech francesa Kaliti inicia su expansión en España, enfocándose en el mercado inmobiliario de Málaga y la Costa del Sol. Kaliti ofrece soluciones digitales para la gestión integral de proyectos inmobiliarios, centralizando la información y mejorando la eficiencia operativa. La empresa destaca el peso de la demanda extranjera en Málaga, donde la obra nueva alcanza 3.800 euros por metro cuadrado, situando la zona entre las más caras de España. Kaliti cuenta con 700 clientes y proyectos activos en varios países y apuesta por aportar trazabilidad y transparencia a las promociones inmobiliarias españolas.

La empresa francesa Kaliti ha entrado en España y ha puesto especialmente sus ojos en el mercado inmobiliario de Málaga y la Costa del Sol.

Está especializada en soluciones digitales para la gestión integral de proyectos inmobiliarios y explican que inician su expansión por España "en un momento en el que el sector inmobiliario y de la construcción afronta una mayor presión sobre los costes, los plazos de ejecución y la coordinación entre los distintos actores que intervienen en una promoción".

Esta firma fue fundada en 2012, cuenta con medio centenar de empleados y 700 clientes y proyectos activos en Francia, Italia, Marruecos, España, Rumanía, Túnez y Senegal.

Su apuesta por Málaga radica en que, según subrayan, "la provincia se sitúa entre las de mayor presencia de comprador extranjero en España, con un volumen cercano al 40% de las operaciones en algunos segmentos, impulsado principalmente por demanda procedente del norte de Europa, Latinoamérica y nuevos perfiles vinculados al teletrabajo y a los nómadas digitales".

Un profesional en una obra. EE

También ponen en valor la apuesta por la "obra nueva de alta calidad" que se está desarrollando en la costa malagueña.

Eso sí, recuerdan que "los precios siguen tensionados ya que en Málaga capital la obra nueva ronda los 3.800 euros por metro cuadrado en 2026, con un incremento de alrededor del 12% interanual, lo que la sitúa entre los mercados más caros de España, mientras que en enclaves de la Costa del Sol como Marbella los valores son todavía superiores".

Esta empresa ofrece una plataforma SaaS que permite centralizar la gestión de incidencias, documentación, entregas, actas, reporting y posventa en un único entorno digital.

"En muchos proyectos, esa información sigue distribuida entre hojas de cálculo, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, documentos en papel o herramientas no conectadas entre sí, lo que puede generar duplicidades, retrasos en la detección y resolución de incidencias, falta de visibilidad sobre el avance real de los trabajos y mayores costes de coordinación", afirman.

“España es un mercado relevante para Kaliti porque combina volumen de actividad inmobiliaria con una necesidad creciente de mejorar la eficiencia operativa. En zonas como Málaga y la Costa del Sol, donde la obra nueva de calidad tiene un peso creciente y muchos compradores siguen sus proyectos a distancia, una entrega bien documentada, trazable y transparente resulta clave. En un contexto de precios elevados, presión sobre costes y mayores exigencias del comprador, la trazabilidad deja de ser un tema técnico para convertirse en una cuestión de gestión”, señala Valeria Kadletz, Country Manager España de Kaliti.

Esta directiva añade que “cada error detectado tarde tiene un coste. No solo económico, también en tiempo, coordinación y reputación. Nuestro objetivo es aportar una capa de trazabilidad que ayude a las empresas del sector a gestionar mejor la información que ya generan en sus proyectos”.