José Fuertes, de Málaga a Dallas para vender las chaquetas con las que entrenan los militares: "Sientes que te pegan un tiro"

José Fuertes, fundador de OWO, destaca el momento estratégico para ofrecer soluciones de entrenamiento inmersivo a sectores de defensa y seguridad, y busca alianzas con socios europeos y de la OTAN.

La tecnología de OWO ya ha sido validada por universidades y cuerpos especializados en España, y la empresa ha abierto una oficina comercial en Dallas para crecer en el mercado estadounidense.

OWO Defense ha recibido una financiación de 2,7 millones de euros para impulsar la I+D y expandirse internacionalmente, especialmente en la industria de la Defensa.

La empresa malagueña OWO ha desarrollado chaquetas hápticas que simulan sensaciones físicas realistas, como recibir disparos, para videojuegos y entrenamiento militar.

La empresa malagueña OWO es una de las más especializadas del mundo en tecnología háptica, es decir, en reproducir sensaciones físicas realistas en el cuerpo a través de pulsos eléctricos controlados.

Crearon una chaqueta para el sector de videojuegos que permite, por ejemplo, recibir disparos como si fueran reales para que la experiencia fuera más inmersiva.

Tienen tres patentes registradas en más de 50 países tanto del hardware como de generación y gestión de esas sensaciones hápticas.

Han validado esta tecnología en el sector de videojuegos y el retail, con más de 4.000 dispositivos vendidos en ese medio centenar de países. Pero el gran paso es la industria de la Defensa.

Policías o militares pueden entrenarse con estas chaquetas en simulacros. Y esta firma malagueña está ahí.

Su filial OWO Defense acaba de recibir una financiación de 2,7 millones de euros para acelerar la investigación en I+D, escalar operaciones y reforzar su presencia internacional.

OWO desarrollará más soluciones avanzadas de entrenamiento táctico basadas en esa tecnología háptica, realidad extendida, simulación inmersiva y análisis de datos.

Esa financiación procede de Arcano Partners, a través de su fondo Impacto Andalucía Innovación y Desarrollo, y de Fundalogy, sociedad de inversión de la Fundación Unicaja.

Una simulación de dos chaquetas hápticas para entrenamiento militar.

Un proyecto de este tipo requiere fondos y una investigación constante. De hecho, OWO ha levantado 8 millones de euros desde su fundación en 2019 por José Fuertes.

Mirando a Estados Unidos

Si OWO quiere entrar fuerte en el sector de la defensa tiene que estar en Estados Unidos, el país con mayor potencia militar del mundo.

Ya lo ha hecho porque EEUU representa actualmente el 70% de sus ventas de chaquetas hápticas para videojuegos. Pero han dado un paso más y han abierto una oficina comercial en Dallas, uno de los principales hubs de defensa y tecnología militar del país norteamericano.

No es solo allí. Su tecnología ha sido validada en España por varias universidades y cuerpos especializados como el Mando de Operaciones Especiales (MOE), el Mando de Apoyo Logístico del Ejército (MALE), los GEOS de la Policía Nacional o la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil, entre otros.

José Fuertes, fundador de OWO "Mantenemos conversaciones con nuevos socios industriales, tecnológicos y financieros vinculados al ecosistema europeo y la OTAN".

Están distribuyendo sus productos a través de las empresas White Cirrus y Aketon con vistas a crecer también en Europa.

José Fuertes, fundador de OWO, explica que "mantenemos conversaciones con nuevos socios industriales, tecnológicos y financieros vinculados al ecosistema europeo y la OTAN".

Este empresario malagueño también subraya que "creemos que es el momento adecuado para poner nuestra tecnología al servicio de un sector donde el realismo, la toma de decisiones bajo presión y la preparación táctica son fundamentales ya que nuestro objetivo es construir una nueva generación de sistemas de entrenamiento inmersivo para defensa y seguridad".

El campo que tienen por delante es enorme en un mundo cada vez más militarizado. Tienen tecnología patentada, contactos internacionales y experiencia.