Los telecos premian a Aertec, Bioherent, José Luis Casado o Javier Santaolalla

Fotografía de los premiados en la XXII Noche de las Telecomunicaciones.

Las claves

Las claves Generado con IA La XXII Noche de las Telecomunicaciones en Málaga reunió a más de 230 profesionales y autoridades del sector. José Luis Casado fue reconocido con el Premio a la Trayectoria Profesional, entregado por el alcalde Francisco de la Torre. AERTEC recibió un galardón por su consolidación internacional y Bioherent fue premiada como firma emergente. Javier Santaolalla y jóvenes investigadores de la Universidad de Málaga fueron distinguidos por su labor y trabajos en 5G y fotónica de silicio.

Málaga ratificó su liderazgo digital durante la XXII Noche de las Telecomunicaciones, que reunió a los principales actores del sector

La cita, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Oriental y Melilla —COIT-AORM— y la Asociación Andaluza de Ingenieros de Telecomunicación —AITA—, batió récords de asistencia con más de 230 profesionales y autoridades.

La programación arrancó en el Centro de Excelencia en Ciberseguridad de Google. Allí, expertos e instituciones debatieron sobre los desafíos actuales de la industria, fomentando un valioso intercambio de conocimientos y soluciones tecnológicas entre los diversos agentes del ecosistema andaluz.

El broche de oro tuvo lugar en el Málaga Cruise Port con una cena de gala. En este escenario se entregaron las distinciones anuales que reconocen la excelencia y el impacto social de empresas, investigadores y proyectos destacados del ámbito tecnológico.

José Luis Casado recibió el Premio a la Trayectoria Profesional de manos del alcalde Francisco de la Torre.

La compañía AERTEC fue galardonada por su consolidación internacional, mientras que Bioherent destacó como firma emergente. Por su parte, el divulgador Javier Santaolalla obtuvo un reconocimiento por su eficaz labor acercando la ciencia y la ingeniería a la ciudadanía.

En el plano académico, Daniel Eliot-Iolani García y Carlos Pérez Armenta fueron premiados por sus trabajos sobre 5G y fotónica de silicio. Estas distinciones subrayan el alto nivel investigador de la Universidad de Málaga y el talento joven del sector.

Ainoa Celaya, decana del COIT-AORM, definió el encuentro como una prueba de la vitalidad del sector en Andalucía.