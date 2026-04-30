Las Olimpiadas de la Málaga Tecnológica que empezaron como una broma y ya participan 1.100 personas
La quinta edición de los Málaga Tech Games será los días 9 y 10 de mayo y hay empleados de 22 empresas tecnológicas asentadas en Málaga.
Más información: La multinacional EY entra en el reducido grupo de empresas con más de 1.000 empleados en Málaga
Las claves
Generado con IA
Los Málaga Tech Games celebran su quinta edición con 1.100 participantes de 22 empresas tecnológicas.
El evento tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo en el colegio Los Olivos, con 1.250 partidos programados en un fin de semana.
Los empleados competirán en deportes como fútbol sala, baloncesto, pádel, natación, videojuegos y juegos de cartas, entre otros.
Los organizadores destacan la consolidación del evento como el mayor encuentro deportivo interempresarial de la región, fomentando el compañerismo y la integración.
Lo que comenzó casi como una broma ya va por su quinta edición y con 1.100 participantes inscritos. Son los Málaga Tech Games, una especie de Olimpiadas en las que trabajadores de empresas tecnológicas asentadas en Málaga juegan a determinados deportes, se lo pasan bien y crean piña, tanto dentro de sus compañías como con empleados de las demás.
Este jueves se ha presentado la quinta edición y se ha batido el récord. De hecho, subrayan que "se ha consolidado como el mayor evento deportivo interempresarial de la región". Participan empleados de 22 firmas tecnológicas.
Será los días 9 y 10 de mayo y este año han cambiado de ubicación, trasladándose al colegio Los Olivos ya que tiene suficiente espacio e instalaciones deportivas para poder acogerlos a todos.
Bernardo Quintero, directivo de Google, fue uno de los impulsores de estos juegos. “Propuse la celebración de unas olimpiadas tecnológicas y no esperaba que la respuesta fuera a más. Los que lo hablamos inicialmente no éramos muy deportivos y en las oficinas nos limitábamos al futbolín. Al final, nos juntamos 11 empresas en aquella primera edición y no esperábamos que la iniciativa siguiera creciendo hasta convertirse en lo que es hoy”, ha asegurado.
Los datos empiezan a marear. Habrá 1.250 partidos en solo un fin de semana. Se jugará a fútbol sala, baloncesto, voleibol, pádel, natación, ajedrez, dardos, futbolín, tenis de mesa, videojuegos, pickleball, crossfit y juegos de cartas coleccionables. Hay, por tanto, actividades para sudar y otras más relajadas.
“Es mucho más que una competición. Al final, desde la organización buscamos fomentar la deportividad y el compañerismo. Se crea una hermandad muy bonita entre empresas y se genera un sentimiento de pertenencia que cada año volvemos a lograr a pesar de que cada vez haya más participantes", ha comentado Amanda Ledesma, People Operations Specialist en Magnific.
Las empresas participantes en esta quinta edición son:
- BeSoccer: Principal plataforma de resultados y datos de fútbol a nivel mundial.
- Broadpin: Consultoría tecnológica especializada en soluciones digitales avanzadas.
- dayOne CaixaBank: División especializada de CaixaBank para empresas tecnológicas e inversores.
- Ericsson: Gran empresa de telecomunicaciones con centro I+D puntero en Málaga.
- Google: Referente global en ciberseguridad a través de su centro GSEC en Málaga.
- Grenke Rent: Especialistas en soluciones de renting tecnológico para pymes..
- Ionik: Consultora de servicios IT especializada en eficiencia operativa y transformación digital.
- Leyton: Consultora global dedicada a la financiación de la innovación y el I+D.
- Magnific: Una de las mayores plataformas de recursos visuales y uso de IA en el ámbito creativo.
- Oracle: Multinacional líder en soluciones en la nube, bases de datos y software empresarial.
- Plytix: Software de gestión de información de producto (PIM) para e-commerce.
- QTech Games: Distribuidor de juegos digitales para mercados emergentes.
- RavenPack: Expertos en analítica de datos y procesamiento de información para el sector financiero.
- Rindus: Hub tecnológico enfocado en la creación de equipos de desarrollo remotos.
- REWE Digital: Empresa especializada en el desarrollo de soluciones digitales para los sectores del comercio minorista y turismo.
- Simur: Empresa centrada en verificación de identidad y cumplimiento normativo para instituciones financieras.
- The Workshop: Consultoría especializada en soluciones de software para la industria del juego online.
- SD Worx: Proveedor líder europeo de soluciones de RR.HH. y gestión de nóminas.
- Uptodown: Una de las mayores tiendas de aplicaciones móviles del mundo.
- Tupl: Especialistas en automatización de operaciones de red mediante IA.
- Verisk: Empresa especializada en análisis de datos y tecnología para el sector asegurador a escala global.
- Vodafone Innovation Hub: Centro internacional de innovación para el desarrollo de nuevas tecnologías.