Las Olimpiadas de la Málaga Tecnológica que empezaron como una broma y ya participan 1.100 personas

Las claves

Las claves Generado con IA Los Málaga Tech Games celebran su quinta edición con 1.100 participantes de 22 empresas tecnológicas. El evento tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo en el colegio Los Olivos, con 1.250 partidos programados en un fin de semana. Los empleados competirán en deportes como fútbol sala, baloncesto, pádel, natación, videojuegos y juegos de cartas, entre otros. Los organizadores destacan la consolidación del evento como el mayor encuentro deportivo interempresarial de la región, fomentando el compañerismo y la integración.

Lo que comenzó casi como una broma ya va por su quinta edición y con 1.100 participantes inscritos. Son los Málaga Tech Games, una especie de Olimpiadas en las que trabajadores de empresas tecnológicas asentadas en Málaga juegan a determinados deportes, se lo pasan bien y crean piña, tanto dentro de sus compañías como con empleados de las demás.

Este jueves se ha presentado la quinta edición y se ha batido el récord. De hecho, subrayan que "se ha consolidado como el mayor evento deportivo interempresarial de la región". Participan empleados de 22 firmas tecnológicas.

Será los días 9 y 10 de mayo y este año han cambiado de ubicación, trasladándose al colegio Los Olivos ya que tiene suficiente espacio e instalaciones deportivas para poder acogerlos a todos.

Bernardo Quintero, directivo de Google, fue uno de los impulsores de estos juegos. “Propuse la celebración de unas olimpiadas tecnológicas y no esperaba que la respuesta fuera a más. Los que lo hablamos inicialmente no éramos muy deportivos y en las oficinas nos limitábamos al futbolín. Al final, nos juntamos 11 empresas en aquella primera edición y no esperábamos que la iniciativa siguiera creciendo hasta convertirse en lo que es hoy”, ha asegurado.

La presentación oficial ha tenido lugar este jueves.

Los datos empiezan a marear. Habrá 1.250 partidos en solo un fin de semana. Se jugará a fútbol sala, baloncesto, voleibol, pádel, natación, ajedrez, dardos, futbolín, tenis de mesa, videojuegos, pickleball, crossfit y juegos de cartas coleccionables. Hay, por tanto, actividades para sudar y otras más relajadas.

“Es mucho más que una competición. Al final, desde la organización buscamos fomentar la deportividad y el compañerismo. Se crea una hermandad muy bonita entre empresas y se genera un sentimiento de pertenencia que cada año volvemos a lograr a pesar de que cada vez haya más participantes", ha comentado Amanda Ledesma, People Operations Specialist en Magnific.

Las empresas participantes en esta quinta edición son: