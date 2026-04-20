El OXO Museo de Málaga: recuerdos interactivos del pasado y presente (los juegos que más marcaron)

Las claves

Las claves Generado con IA El OXO Museo de Málaga permite a los visitantes jugar con consolas y ordenadores originales, reviviendo videojuegos clásicos que marcaron generaciones. La exposición incluye máquinas y juegos emblemáticos como Doom, Metal Slug, Donkey Kong, Halo y Zelda, además de consolas históricas como la Sega Dreamcast, PlayStation y Xbox. El museo destaca la historia de grandes desarrolladores y creadores de videojuegos, como Hironobu Sakaguchi (Final Fantasy) y Markus Persson (Minecraft), a través de paneles informativos y fotografías. Cada seis o siete meses, la segunda planta del museo cambia de temática, ofreciendo experiencias renovadas y centradas en sagas o empresas icónicas del mundo del videojuego.

“Para mí fue el Pokémon Edición Azul, porque mis padres me regalaron la Game Boy Color, fue mi primera consola portátil de viajes y mis padres y yo viajábamos mucho. Yo me la llevaba a todas partes, y tengo un recuerdo muy bonito de mi infancia de esos momentos”.

Verónica tiene 34 años y en ese momento está junto a su pareja, Adrián, que tiene 35 años. En el caso de Adrián el videojuego que más le marcó fue “el Super Mario 64 de la Nintendo 64 ya que fue mi primera consola, y fue un punto de descubrimiento para mí en el mundo de los videojuegos”.

Uno de los conceptos principales del OXO Museo Málaga es el de poder probar, con las consolas y ordenadores originales, aquellos videojuegos que marcaron a muchas generaciones, como podrían ser Doom (1993), que está expuesto en un ordenador de la época con su característico sonido de disparos: “¡Pium, pium!”.

El aspecto más interesante que tiene para ofrecer es el poder usar todas las consolas y ordenadores para probar cómo era, por ejemplo, jugar con una Neo Geo al Metal Slug.

Además, cada seis o siete meses, la segunda planta del OXO va cambiando de temática. Por ejemplo, ha habido momentos en los que ha estado ambientado de Call of Duty o juegos españoles de la empresa Dinamic.

Francisco, de 41 años, es padre de familia de dos hijos, un niño y una niña pequeños. Menciona el videojuego que más le marcó: “A mí el que más me marcó fue el Castlevania Symphony of the Night de la PlayStation 1. Estaba acostumbrado a videojuegos más simples y cuando vi ese castillo y esa cantidad de armas, sitios que podías ir de enemigos diferentes,... fue alucinante y diferente a todo lo que ya había jugado”.

OXO Museo del Videojuego. Demófilo Peláez

Este testimonio demuestra que los videojuegos de antes, aunque fuesen muy simples y no tuviesen la complejidad en narrativa y personajes que tienen ahora, sí que por lo menos se encargaban, algunos de ellos, de que pasases un rato divertido y agradable y que incluso te ayudasen a combatir momentos duros en la vida.

Aparte, hay paredes con pequeños textos en inglés y castellano que explican la historia de empresas tan míticas y queridas, como ID Software (empresa desarrolladora de shooters tan icónicos como Doom o Quake). Esto está expuesto junto con el ordenador antiguo que ejecuta Doom.

Otro cartel que se puede apreciar al lado de la computadora es la infografía de una tarjeta de sonido para PC llamada Soundblaster.

En una de las partes del museo, se pueden apreciar fotos de programadores y desarrolladores, junto con sus videojuegos, tan reconocidos como Markus Person, o también conocido como “Notch”, el creador de Minecraft; Masahiro Sakurai, creador de Super Smash Bros; Hironobu Sakaguchi, creador de la franquicia de Final Fantasy; entre muchos talentos más.

En cuanto a conservación de las arcades y los videojuegos es muy buena. Por ejemplo, se pueden apreciar una máquina de Donkey Kong (1981) en muy buen estado, o las consolas y cajas expuestas. Si bien muestran signos de desgaste, sobre todo si estaban hechas de cartón, al menos no se ven tan destrozadas.

Otro apunte curioso es mencionar algunas de las estatuas que hay expuestas como, por ejemplo, una de un Helgast de KillZone o una de Lara Croft de Tomb Raider.

Junto a esa estatua de Lara Croft se encuentra Jabalina, de 22 años, una persona que me menciona en inglés lo siguiente sobre cual es realmente su videojuego favorito: “Soy un gran amante de los videojuegos y mi videojuego favorito es Banjo Kazooie y es mi favorito porque fue uno de los primeros que jugué”. Él aportó que era de la Nintendo 64 y que era un videojuego de 1998.

Uno de los personajes expuestos.

También hay otros expositores de consolas retro tan conocidas como Xbox (2001), Sega Dreamcast (1998), la mencionada Nintendo 64 (1996), PlayStation 3 (2006), entre otras muchas más.

En el caso de la primera Xbox está expuesta con su conocido buque insignia distribuido por Bungie el recordado Halo: Combat Evolved.

En cuanto a Sega Dreamcast, era una consola que venía de un fracaso comercial como fue la Sega Saturn, por lo tanto se realizaron varias innovaciones como ser la primera consola con la que podías jugar online, y crear videojuegos de gran calidad siendo uno de ellos Shenmue.

Por desgracia esta máquina de entretenimiento digital, que se lanzó en 1998, tampoco salió mucho mejor, pero Sony lanzó la Playstation 2 en el 2000, y Sega un año después se retiró del mundo de las consolas ante unos resultados económicos desastrosos con su última consola.

La Dreamcast está expuesta junto con dos teclados, y The House of The Dead 2 con varios periféricos como joysticks arcade y algunas de sus obras interactivas más icónicas, con videojuegos como Quake 3 o Phantasy Star Online.

Ya que se ha mencionado a la marca PlayStation, que sin dudas es muy importante, hay varios expositores de PlayStation 1 con varias televisiones de 14 pulgadas y algunos de sus videojuegos más míticos, como lo son Silent Hill o Crash Bandicoot 1.

También se puede apreciar un expositor de PlayStation 2, una consola ya muy querida e histórica para muchas personas, con varios de sus clásicos como Guitar Hero y su guitarra original o Shadow of the Colossus de 2004, que sin dudas fue uno de los videojuegos más exigentes de la consola por el tamaño de los colosos.

En el caso de PlayStation 3, tuvo un comienzo un poco difícil. Ya que las ventas fueron más bajas de PS3 en un comienzo se debieron en gran parte a la decisión de Sony de lanzarla en 2006 con un precio de 600 euros, justificado por la incorporación de una tecnología muy avanzada y costosa para la época. Además, incluía compatibilidad con PlayStation 1 y 2, una característica que más adelante sería eliminada.

La PlayStation 3 está expuesta en el museo junto con videojuegos como KillZone 2 que era impresionante en el aspecto gráfico para su momento, Dark Souls 1 y Uncharted 3 con su pantalla de inicio que se desarrolla en un desierto con una AK-47 medio enterrada.

Otro videojuego que estaba expuesto junto con una PlayStation 3 fue Metal Gear Rising: Reveangeance, un videojuego basado en la franquicia Metal Gear Solid. Además, está acompañado de varios videojuegos de la saga expuestos abajo, y un repaso por la historia de su creador, Hideo Kojima.

En una de las pantallas se muestra un anuncio histórico de PlayStation 1 que es del año 1995 llamado S.P.A.S, un anuncio muy divertido en el que se la presentaba como una consola que te hacía más listo al jugarla.

Uno de los juegos de OXO.

En cuanto al PC, antes se ha hablado de Doom que es un ícono en esta plataforma. Otro videojuego mítico en la historia del PC que estaba expuesto es Half Life 1 que se jugaba con las teclas, ni siquiera con el teclado y ratón. Además, se mostraba en el expositor de abajo otros videojuegos en formato caja grande como el mencionado Half Life 1 y sus expansiones Opposing Force y Blue Shift, Unreal Tournament del 2004, entre otros.

En el terreno de las arcades, Javier de 38 años lo considera como uno de esos videojuegos que le marcó. Él menciona lo siguiente al respecto: “El juego que más me marcó y el que más recuerdo, además de que me gusta seguir jugando, es el Super Pang. No fue porque me salvó en ningún momento concreto en mi vida, sino que causaba las broncas por parte de mi madre, ya que yo estaba muchas horas frente al ordenador. Porque antes esto como tal no existía, sino que eran otras máquinas y ordenadores”.

Super Pang de 1990 fue uno de esos videojuegos que eran muy innovadores en el sentido de que tenía un gancho y tenías que explotar burbujas. Aunque en el museo no llegué a encontrar ninguna arcade de ese videojuego, sin dudas, tiene una gran importancia en la historia de estas máquinas.

También los videojuegos pueden ayudar a superar momentos difíciles, como en el caso de Christian de 27 años: “League of Legends me ayudó en la época de la pandemia, ya que en ese juego socializaba mucho con mis amigos. Aunque hoy en día ya no lo juego más porque le invertí mucho tiempo a ese videojuego”.

En cuanto a Nintendo, a muchos les marcó o impactó Super Mario Bros, Kirby o la trilogía de Donkey Kong Country, pero en el caso de Olai, de 18 años, el videojuego que más le marcó fue el siguiente: “Zelda Breath of the Wild es el que más he jugado y más ha costado para mí. Aunque solo me ayudó con el aburrimiento, pero no tanto de forma psicológica”.

La saga de The Legend of Zelda, creada por los genios Shigeru Miyamoto, creador de otros personajes como Super Mario o Donkey Kong, y Takashi Tezuka, en 1986, ha marcado con sus videojuegos tanto a las personas más mayores, como a aquellas mucho más jóvenes.

Cerca de donde estaba Adrián, justo había una Nintendo 64 de color azul transparente que tenía, junto a una televisión de tubo, el Super Mario 64. Era el mismo videojuego del que habló hace tan solo unos momentos, y que estaba incluido con su primera consola.

Samuel Gil es estudiante de la facultad de Periodismo en la Universidad de Málaga y participa en la sección La cantera periodística de la UMA a través de la cual EL ESPAÑOL de Málaga da su primera oportunidad a los jóvenes talentos.