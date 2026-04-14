La multinacional EY entra en el reducido grupo de empresas con más de 1.000 empleados en Málaga

María Luz Aguilera es la directora del centro de EY GDS Spain en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA EY ha alcanzado los 1.000 empleados en Málaga, entrando en el selecto grupo de grandes empresas de la provincia. La mitad de su plantilla local pertenece al área de consultoría, junto a profesionales de auditoría, impuestos y estrategia. La compañía reafirma su compromiso con Málaga y Andalucía, considerándolas regiones clave para su crecimiento futuro. EY GDS Spain en Málaga presta servicios a clientes de 25 países y busca perfiles tecnológicos, de datos, ciberseguridad y con idiomas.

En febrero este periódico organizó su XXXIX Encuentro Tecnológico en Cervezas Victoria. Uno de los ponentes fue Rafael Medina, socio responsable de EY en Málaga. "La apuesta por Málaga es total", dijo.

Apenas dos meses después, la multinacional ha informado de que ya ha alcanzado los 1.000 trabajadores en Málaga, sumándose al reducido club de empresas que tienen esas amplias plantillas en la provincia.

De ellos, 500 pertenecen al área de consultoría, a los que se suman los profesionales de auditoría, impuestos, estrategia o transacciones.

“Alcanzar los 1.000 profesionales es una muestra clara de que estamos ofreciendo un excelente servicio a nuestros clientes globales desde Málaga y de que nuestra apuesta por Andalucía como una región clave para el futuro de EY GDS Spain es acertada”, ha señalado María Luz Aguilera, directora del centro de EY GDS Spain.

“Este hito confirma que los pasos que hemos ido dando son los correctos. Nuestro compromiso con Málaga y con Andalucía no es nuevo: seguimos creciendo de manera sostenida, consolidando capacidades, fortaleciendo nuestros equipos y reforzando nuestra presencia en la región”, ha añadido.

Parte de la plantilla de EY en Málaga.

Chhavi Agarwal, directora de integración global del centro de EY GDS Spain, ha indicado, por su parte, que hay un "compromiso a largo plazo" con Málaga. Desde aquí dan servicios a clientes de 25 países.

"Este crecimiento confirma nuestra confianza en el talento local, en el ecosistema tecnológico de la ciudad y en su papel como hub clave para apoyar las prioridades globales de EY. Asimismo, subraya nuestra intención de seguir invirtiendo en Málaga y de contribuir de forma positiva a la comunidad y a la economía locales", ha recalcado.

Desde la empresa afirman que EY GDS Spain en Málaga se ha consolidado como un entorno atractivo para perfiles especializados en tecnología, data y analítica, SAP, consultoría de negocio, ciberseguridad, crimen financiero y perfiles con idiomas, que buscan desarrollar su carrera en proyectos internacionales sin salir de Andalucía.

La intención de la multinacional es seguir contratando en Málaga. Medina comentó hace dos meses que tenían 154 vacantes abiertas y el proceso no para.