El PTA ya roza los 30.000 empleados y los 5.000 millones de facturación agregada

Un momento de la inaguración del centro tecnológico de Indra en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA El Parque Tecnológico de Málaga alcanzó 29.018 empleados y una facturación agregada de 4.896 millones de euros al cierre de 2025. En 2025, las inversiones ascendieron a 56,5 millones de euros, de los cuales 54,5 millones provinieron del sector privado. La inversión en I+D creció un 36,2%, superando los 255 millones de euros y generando empleo directo para 3.275 profesionales. La microelectrónica y las telecomunicaciones representan el 52% del empleo, y el parque ha firmado acuerdos internacionales y desarrollado proyectos europeos destacados.

El parque tecnológico de Málaga sigue creciendo a pasos agigantados. Al cierre de 2025 albergaba a 719 empresas que poseían 29.018 trabajadores y obtuvieron una facturación agregada de 4.896 millones de euros.

Así se ha presentado este lunes en la reunión del consejo de administración del parque presidida por la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, y por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otros. Ha habido un crecimiento interanual del 3,9% en empleo y del 17% en ventas.

“La evolución de la tecnópolis no solo se refleja en el volumen de profesionales, sino también en su rendimiento económico”, ha dicho España. En este sentido, la facturación acumulada del parque desde el inicio de su actividad supera ya los 47.500 millones de euros.

Inversiones

El parque tecnológico atrae cada año numerosas inversiones. En 2025 sumaron un importe de 56,5 millones de euros, un 52% más que el año pasado. Más importante que eso es que de esos 56 millones, 54,5 fueron privados, por lo que no hay dependencia del sector público y refleja el interés de las empresas por la tecnópolis malagueña.

La inversión en I+D ha subido un 36,2%, superando los 255 millones de euros en el último ejercicio y dando empleo directo en estas labores de investigación a 3.275 profesionales.

Carolina España y Francisco de la Torre en la presentación de los datos del Málaga Tech Park de 2025.

Sectores y proyectos

La microelectrónica y las telecomunicaciones continúan siendo el pulmón del parque con el 52% del empleo total. La próxima llegada del IMEC le dará aún un mayor impulso.

Entre sus proyectos internacionales, a lo largo de 2025 el parque malagueño ha sido motivo de estudio en 211 ciudades de 77 países. Se han arrancado iniciativas importantes en Europa como UpTech, Agrobotics-DiTwins y Uninovis.

También se han firmado convenios internacionales con el Kyoto Research Park (Japón) y con el Instituto de Innovación Industrial de Wuhan (China).