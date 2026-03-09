Unicaja impulsa un modelo de banco conversacional con IA de la mano de Deloitte y NVIDIA

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja lanza un modelo de banco conversacional basado en inteligencia artificial generativa, en colaboración con Deloitte España y tecnología de NVIDIA. El sistema permite a clientes y empleados interactuar con el banco mediante lenguaje natural, mejorando la experiencia y la eficiencia operativa. La infraestructura propia de IA de Unicaja combina desarrollos internos y modelos comerciales, garantizando privacidad y cumplimiento de la normativa europea. Los primeros pilotos han permitido reducir los tiempos de respuesta entre un 40% y un 80% en áreas como seguros, hipotecas y gestión de reclamaciones.

Unicaja ha puesto en marcha el despliegue de un modelo de banco conversacional basado en inteligencia artificial, principalmente generativa, con el apoyo de Deloitte España y la tecnología de NVIDIA. Esta iniciativa se integra en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad financiera.​

El proyecto busca que clientes y empleados se relacionen con el banco mediante interfaces conversacionales en lenguaje natural, con interacciones más ágiles, inclusivas y adaptadas a cada usuario. La meta es simplificar trámites, mejorar la experiencia y aumentar la eficiencia operativa, según explican desde el banco malagueño. ​

Dentro de esta estrategia, Unicaja está construyendo una infraestructura propia de IA, apoyada en la potencia de cómputo acelerada de la plataforma de NVIDIA y en los microservicios NIM para desplegar modelos LLM de código abierto de alto rendimiento. Esta infraestructura se asienta sobre la arquitectura híbrida y modular implantada en 2025.​

Ese diseño combina desarrollos internos con modelos comerciales para elegir en cada caso la solución más eficiente y rentable, garantizando al mismo tiempo privacidad, seguridad y protección de los datos de los clientes. La entidad subraya que todo el despliegue se realiza conforme a la nueva normativa europea en materia de inteligencia artificial.​

Unicaja ya ha lanzado diversos casos de uso con interfaces conversacionales en ámbitos como seguros, hipotecas, desarrollo de software, apoyo a procesos legales, gestión de reclamaciones y automatización de tareas de back-office. En estos pilotos se han conseguido recortes de tiempos de respuesta de entre el 40% y el 80%.​​

“Este acuerdo supone un paso decisivo en nuestra estrategia de transformación para continuar ayudando a las personas a prosperar”, ha señalado Isidro Rubiales, CEO de Unicaja. Ha añadido que “la implementación de la IA en nuestros procesos internos, con el apoyo de NVIDIA y Deloitte, nos permitirá avanzar hacia un modelo de banca más eficiente, personalizado y adaptado a las necesidades de nuestros clientes y empleados”.​

Deloitte España aportará sus capacidades en banca, riesgos, regulación, capital humano, datos y tecnología, además de su experiencia en la implantación de IA en grandes compañías reguladas, tanto a nivel estratégico como operativo. “Para nosotros, es un orgullo trabajar con Unicaja y NVIDIA en el desarrollo de un nuevo modelo de hacer banca, un proyecto único y pionero en el sector bancario a nivel global”, ha declarado Juan Pérez de Ayala, socio responsable de Servicios Financieros en Deloitte España.​​

Desde NVIDIA, Jason Renders, responsable de Servicios Financieros para EMEA, ha subrayado que la banca se enfrenta al reto de gestionar entornos de datos complejos y regulados, mientras responde a unas expectativas crecientes de servicio instantáneo y personalizado. Ha destacado que, al aprovechar los microservicios NVIDIA NIM y NVIDIA NeMo en su propia infraestructura, Unicaja puede desplegar IA generativa de alto rendimiento para transformar la operativa bancaria en conversaciones naturales e inclusivas.​​