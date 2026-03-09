Unicaja impulsa un modelo de banco conversacional con IA de la mano de Deloitte y NVIDIA
La entidad acelera su transformación digital con una infraestructura propia de inteligencia artificial generativa.
Unicaja lanza un modelo de banco conversacional basado en inteligencia artificial generativa, en colaboración con Deloitte España y tecnología de NVIDIA.
El sistema permite a clientes y empleados interactuar con el banco mediante lenguaje natural, mejorando la experiencia y la eficiencia operativa.
La infraestructura propia de IA de Unicaja combina desarrollos internos y modelos comerciales, garantizando privacidad y cumplimiento de la normativa europea.
Los primeros pilotos han permitido reducir los tiempos de respuesta entre un 40% y un 80% en áreas como seguros, hipotecas y gestión de reclamaciones.
Unicaja ha puesto en marcha el despliegue de un modelo de banco conversacional basado en inteligencia artificial, principalmente generativa, con el apoyo de Deloitte España y la tecnología de NVIDIA. Esta iniciativa se integra en el Plan Estratégico 2025-2027 de la entidad financiera.
El proyecto busca que clientes y empleados se relacionen con el banco mediante interfaces conversacionales en lenguaje natural, con interacciones más ágiles, inclusivas y adaptadas a cada usuario. La meta es simplificar trámites, mejorar la experiencia y aumentar la eficiencia operativa, según explican desde el banco malagueño.
Dentro de esta estrategia, Unicaja está construyendo una infraestructura propia de IA, apoyada en la potencia de cómputo acelerada de la plataforma de NVIDIA y en los microservicios NIM para desplegar modelos LLM de código abierto de alto rendimiento. Esta infraestructura se asienta sobre la arquitectura híbrida y modular implantada en 2025.
Ese diseño combina desarrollos internos con modelos comerciales para elegir en cada caso la solución más eficiente y rentable, garantizando al mismo tiempo privacidad, seguridad y protección de los datos de los clientes. La entidad subraya que todo el despliegue se realiza conforme a la nueva normativa europea en materia de inteligencia artificial.
Unicaja ya ha lanzado diversos casos de uso con interfaces conversacionales en ámbitos como seguros, hipotecas, desarrollo de software, apoyo a procesos legales, gestión de reclamaciones y automatización de tareas de back-office. En estos pilotos se han conseguido recortes de tiempos de respuesta de entre el 40% y el 80%.
“Este acuerdo supone un paso decisivo en nuestra estrategia de transformación para continuar ayudando a las personas a prosperar”, ha señalado Isidro Rubiales, CEO de Unicaja. Ha añadido que “la implementación de la IA en nuestros procesos internos, con el apoyo de NVIDIA y Deloitte, nos permitirá avanzar hacia un modelo de banca más eficiente, personalizado y adaptado a las necesidades de nuestros clientes y empleados”.
Deloitte España aportará sus capacidades en banca, riesgos, regulación, capital humano, datos y tecnología, además de su experiencia en la implantación de IA en grandes compañías reguladas, tanto a nivel estratégico como operativo. “Para nosotros, es un orgullo trabajar con Unicaja y NVIDIA en el desarrollo de un nuevo modelo de hacer banca, un proyecto único y pionero en el sector bancario a nivel global”, ha declarado Juan Pérez de Ayala, socio responsable de Servicios Financieros en Deloitte España.
Desde NVIDIA, Jason Renders, responsable de Servicios Financieros para EMEA, ha subrayado que la banca se enfrenta al reto de gestionar entornos de datos complejos y regulados, mientras responde a unas expectativas crecientes de servicio instantáneo y personalizado. Ha destacado que, al aprovechar los microservicios NVIDIA NIM y NVIDIA NeMo en su propia infraestructura, Unicaja puede desplegar IA generativa de alto rendimiento para transformar la operativa bancaria en conversaciones naturales e inclusivas.