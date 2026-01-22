Internal·IA muestra en FITUR sus avances en IA aplicada al turismo y las ciudades

Francisco Orellana y Gema Casquero, propietarios de Internalia, con Angeles Muñoz, alcaldesa de Marbella en Fitur.

Las claves nuevo Generado con IA Internal·IA presenta en FITUR sus soluciones de inteligencia artificial conversacional para el sector turístico-hotelero y el sector público. La empresa destaca asistentes que ofrecen información y servicios en tiempo real a través de canales como WhatsApp, sin necesidad de instalar aplicaciones. Entre las novedades figura un recepcionista virtual para hoteles, operativo 24 horas, que automatiza consultas y mejora la experiencia del huésped. Internal·IA también muestra un Asistente Virtual para Ciudades y Destinos, que facilita la comunicación ciudadana e informa sobre movilidad, trámites y servicios locales.

Internal·IA, especializada en inteligencia artificial dentro de Internalia Group, ha presentado en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) sus soluciones de IA conversacional enfocadas al ámbito turístico-hotelero y al sector público.​

Sus asistentes permiten ofrecer información y servicios en tiempo real desde canales habituales como WhatsApp, sin que el usuario tenga que instalar aplicaciones adicionales en su dispositivo.​

Entre las novedades destaca un recepcionista virtual para hoteles, disponible las 24 horas, que automatiza consultas frecuentes, canaliza solicitudes y contribuye a reforzar la experiencia del huésped durante su estancia.​

La herramienta está pensada para integrarse en la operativa diaria de los alojamientos, aliviando la carga de trabajo de recepción y agilizando la resolución de dudas tanto antes como durante la visita.​

En el terreno institucional, la compañía presenta su Asistente Virtual para Ciudades y Destinos, concebido para facilitar una comunicación directa, constante y accesible con la ciudadanía.​

Este servicio responde de forma inmediata a preguntas sobre movilidad, transporte, aparcamientos, farmacias de guardia, servicios municipales y distintos tipos de trámites.​

Internal·IA ha desarrollado recientemente un asistente con IA por WhatsApp para Marbella, que centraliza información útil para vecinos y visitantes a través de un canal único.​