El uso de la tecnología en los Recursos Humanos, a debate esta tarde en el EL ESPAÑOL de Málaga

El cartel del XXXVIII Encuentro Tecnológico de El Español de Málaga.

¿Qué nuevos sistemas tecnológicos están utilizando los departamentos de Recursos Humanos de las empresas? ¿Cómo se está implantando la inteligencia artificial? ¿En qué medida influyen los algoritmos a la hora de seleccionar a una u otra persona? El uso de la tecnología en los Recursos Humanos es un tema de máxima actualidad y este lunes lo abordaremos en el XXXVIII Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga.

Es a las 19:00 en Cervezas Victoria y contaremos con la participación de Mar Aguado, Directora de RRHH Giants Gaming y Atlas Informática; Curro Marcos, Director RRHH en Idiliq Group; y

Mamen Blanco, CEO de Inteligencia Artificial y Talento Academy. Autora del libro “ChatGPT para RRHH”.

También se presentará la segunda edición del Congreso FoRHum, que se celebrará los días 23 y 24 de abril de 2026 en SOHRLIN (Málaga) y reunirá a centenares de profesionales en Recursos Humanos bajo el lema “Conectando personas, tecnología y propósito”.

El encuentro tecnológico cuenta con la colaboración de Cervezas Victoria e Impact Hub Málaga.

Tras la mesa redonda y la presentación del Congreso hay un networking entre los asistentes hasta las 21:30.

La asistencia es gratuita y para asistir es necesario inscribirse en este enlace.