Una empresa malagueña lanza un trivial interactivo sobre el cine español: se puede descargar gratis

Los creadores del juego Tómbola en la presentación.

La startup malagueña Novelingo ha creado un trivial interactivo sobre el cine español. Se llama “Tómbola. El gran juego del cine español” y ha sido presentado este miércoles. ​

El juego arranca con una base de 1.896 cuestiones, cifra que alude al año de la primera proyección cinematográfica en el país, y propone un recorrido lúdico por casi 130 años de historia, de los pioneros a las nuevas generaciones.​

“Tómbola” ofrece dos formatos principales: un Modo Clásico, con rondas cerradas que suman puntos mediante aciertos, y un Modo Infinito, pensado como desafío continuo para aprender, superarse y desbloquear logros de tono irónico.​

Las preguntas se organizan por bloques temáticos que abarcan intérpretes, cineastas, títulos emblemáticos, diversidad territorial, cine hecho por mujeres, obras LGTBI, géneros variados, periodos históricos y rasgos claves de la identidad audiovisual española.​

​El apartado visual incluye ilustraciones originales de Sergio Cerón, con un estilo cálido y nostálgico que dialoga con la estética clásica del cine español, mientras que la música de Fran Verdugo acompaña cada acierto y fallo con un tono ligero y evocador.​

El QR para descargarse el juego.

Desarrollado con criterios de accesibilidad e inclusión, el videojuego estará disponible en castellano, en todas las lenguas cooficiales y en inglés, favoreciendo su uso en contextos tanto nacionales como internacionales.​

Aunque está orientado al público general, “Tómbola” nace también como herramienta para aulas, museos, festivales, bibliotecas e instituciones culturales interesadas en acercar el cine español a nuevos públicos a través del juego.​

​El videojuego se publicará este 17 de diciembre y podrá descargarse gratuitamente desde las principales plataformas móviles, facilitando su difusión masiva entre jugadores ocasionales y comunidades cinéfilas.​