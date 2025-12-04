Innova IRV apuntará en 2026 a la IA, la ciberseguridad o la salud digital: ha movilizado 1.000 millones de inversión

Las claves nuevo Generado con IA La Fundación Innova IRV ha movilizado más de 1.000 millones de euros en proyectos tecnológicos desde su creación. El patronato de la Fundación apuesta por una estrategia integral de Inteligencia Artificial, replicando el éxito del modelo de microelectrónica. Eduardo Valencia ha sido nombrado nuevo director general para reforzar la gestión estratégica y la gobernanza de la institución. La Fundación amplía su red de socios con la incorporación de entidades como Tecnalia, Green Concepts, Thermowaste y VEIASA.

La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV) reunió ayer a su patronato en Málaga.

Durante la sesión se analizaron los resultados alcanzados desde la creación de la Fundación, con más de 1.000 millones de euros movilizados en proyectos tecnológicos.

El patronato subrayó la importancia de orientar los próximos pasos hacia una estrategia integral de Inteligencia Artificial. El plan busca replicar el éxito del modelo de microelectrónica, promoviendo un espacio de cooperación entre empresas, universidades y administraciones para fortalecer capacidades industriales.

Asimismo, se anunció el nombramiento de Eduardo Valencia como nuevo director general, responsable de reforzar la gestión estratégica y la gobernanza de la institución. Su incorporación pretende reforzar la estructura ejecutiva y dar continuidad a los objetivos fundacionales.

Ezequiel Navarro, presidente de Innova IRV, destacó “el valor del trabajo colectivo desarrollado durante estos cuatro años, demostrando la capacidad de este modelo de colaboración para generar un impacto real en la economía y en la sociedad”.

La Fundación informó también de la ampliación de su red de socios, con la incorporación de entidades como Tecnalia, Green Concepts, Thermowaste y VEIASA. Estas alianzas refuerzan su presencia nacional y potencian la aplicación práctica de proyectos de innovación.

El plan de actuación para 2026 contempla el despliegue de la Estrategia de Inteligencia Artificial, junto al desarrollo de programas en ciberseguridad, salud digital y economía circular, áreas clave de la agenda de Innova IRV.

Innova IRV, entidad público-privada con sede en Málaga, actúa en línea con los objetivos estratégicos de la Unión Europea. Impulsada por el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y diversas empresas, la Fundación integra a más de treinta organizaciones colaboradoras de ámbito nacional e internacional.