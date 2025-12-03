Málaga TechPark y el instituto chino de Wuhan sellan una alianza estratégica en innovación
El acuerdo refuerza la cooperación tecnológica, industrial y científica entre España y China, con especial foco en talento, I+D y proyectos de proyección internacional.
Málaga TechPark ha suscrito un convenio estratégico con el Wuhan Institute of Industrial Innovation & Development para impulsar nuevas vías de colaboración en innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico con alcance internacional.
El marco firmado persigue integrar capacidades, optimizar recursos y acelerar proyectos de alto impacto mediante iniciativas conjuntas orientadas a la innovación global, la transferencia de conocimiento y la conexión entre empresas, universidades y centros de investigación de ambos territorios.
El acuerdo se estructura en tres ejes: formación y movilidad de talento, cooperación industrial e internacionalización, y organización de actividades de intercambio científico y tecnológico. Este planteamiento facilitará programas compartidos, misiones empresariales y foros especializados que fortalezcan los ecosistemas de innovación de Málaga y Wuhan.
La firma se produce en una etapa de expansión para Málaga TechPark, que consolida su papel como polo tecnológico con miles de empleos cualificados y una facturación global de más de 4.000 millones de euros, situándose entre los parques científicos más dinámicos del sur de Europa.
El desarrollo de la microelectrónica y la implantación de centros avanzados en semiconductores refuerzan el atractivo del parque como socio preferente para instituciones internacionales interesadas en tecnologías emergentes, diseño y validación de componentes de última generación.
Esta alianza con Wuhan se suma a otras colaboraciones impulsadas por Málaga TechPark con hubs tecnológicos de referencia en Asia y Europa, consolidando una red que abarca decenas de países y favorece la participación en proyectos globales, programas de financiación y plataformas de innovación abierta.
Con este convenio, ambas entidades dan un nuevo paso en su apuesta por la cooperación internacional, sentando las bases para iniciativas futuras que conecten talento, empresa y tecnología, y contribuyan a impulsar un modelo de desarrollo más innovador, competitivo y orientado a la colaboración a largo plazo