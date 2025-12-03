Málaga TechPark y el instituto chino de Wuhan sellan una alianza estratégica en innovación

Las claves nuevo Generado con IA Málaga TechPark firma un convenio estratégico con el Wuhan Institute of Industrial Innovation & Development para potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico internacional. El acuerdo se centra en la formación y movilidad de talento, cooperación industrial e internacionalización, y el intercambio científico y tecnológico entre Málaga y Wuhan. La alianza facilitará programas compartidos, misiones empresariales y foros especializados, fortaleciendo los ecosistemas de innovación de ambos territorios. El convenio refuerza la posición de Málaga TechPark como polo tecnológico internacional y socio preferente en tecnologías emergentes como la microelectrónica y los semiconductores.

Málaga TechPark ha suscrito un convenio estratégico con el Wuhan Institute of Industrial Innovation & Development para impulsar nuevas vías de colaboración en innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico con alcance internacional.​

El marco firmado persigue integrar capacidades, optimizar recursos y acelerar proyectos de alto impacto mediante iniciativas conjuntas orientadas a la innovación global, la transferencia de conocimiento y la conexión entre empresas, universidades y centros de investigación de ambos territorios.​

El acuerdo se estructura en tres ejes: formación y movilidad de talento, cooperación industrial e internacionalización, y organización de actividades de intercambio científico y tecnológico. Este planteamiento facilitará programas compartidos, misiones empresariales y foros especializados que fortalezcan los ecosistemas de innovación de Málaga y Wuhan.​

La firma se produce en una etapa de expansión para Málaga TechPark, que consolida su papel como polo tecnológico con miles de empleos cualificados y una facturación global de más de 4.000 millones de euros, situándose entre los parques científicos más dinámicos del sur de Europa.​

El desarrollo de la microelectrónica y la implantación de centros avanzados en semiconductores refuerzan el atractivo del parque como socio preferente para instituciones internacionales interesadas en tecnologías emergentes, diseño y validación de componentes de última generación.​

Esta alianza con Wuhan se suma a otras colaboraciones impulsadas por Málaga TechPark con hubs tecnológicos de referencia en Asia y Europa, consolidando una red que abarca decenas de países y favorece la participación en proyectos globales, programas de financiación y plataformas de innovación abierta.​

Con este convenio, ambas entidades dan un nuevo paso en su apuesta por la cooperación internacional, sentando las bases para iniciativas futuras que conecten talento, empresa y tecnología, y contribuyan a impulsar un modelo de desarrollo más innovador, competitivo y orientado a la colaboración a largo plazo