El Club Euronova despide el año con la visita del jurista Alejandro García-Casal, del Grupo Bosch

El Club Euronova celebrará el próximo viernes, 5 de diciembre, la última convocatoria anual de su ciclo Los Desayunos del Club. La jornada contará con la intervención de Alejandro García-Casal Anderten, responsable de los Servicios Jurídicos de Robert Bosch España.

El encuentro, que se desarrollará en LINK by UMA-Atech, supondrá la incorporación por primera vez de un ponente procedente de una multinacional europea con operaciones industriales destacadas en España.

García-Casal ofrecerá la conferencia “Bosch. Más de un siglo innovando con propósito, integridad y visión legal”, centrada en la evolución ética y tecnológica del grupo y en cómo la gobernanza jurídica impulsa la sostenibilidad y la competitividad empresarial.

La sesión está abierta a profesionales interesados en la innovación, el derecho corporativo y la gestión empresarial. Se celebrará de 08:30 a 10:00 horas e incluirá un espacio de desayuno y networking.

La participación es gratuita, aunque el aforo es limitado. Las inscripciones pueden formalizarse mediante el formulario disponible en este enlace.