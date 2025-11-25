El tremendo salto del Málaga Tech Park en solo siete años: ya representa el 35% del PIB y el 31% del empleo en la capital

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga Tech Park ya representa el 35% del PIB y el 31,5% del empleo directo e indirecto de la ciudad de Málaga. En solo siete años, el peso del parque en el PIB local ha subido 15 puntos y casi 12 puntos en el empleo respecto a 2016. A nivel provincial y andaluz, el parque supone el 10,6% del PIB malagueño y el 2,3% del andaluz, generando 4.836 millones de euros y casi 71.000 empleos. Los trabajadores del parque son un 43% más productivos que la media andaluza, destacando los sectores de telecomunicaciones y programación informática.

El parque tecnológico (Málaga Tech Park) crece cada año de forma constante en empresas, empleo y facturación agregada. Es una parte fundamental de la economía de la capital, de la provincia y de la comunidad andaluza.

El último informe sobre el impacto económico del parque ha sido presentado este martes y el resultado es concluyente: ya representa un 35% del PIB de Málaga ciudad y un 31,5% del empleo directo e indirecto.

El dato en sí es llamativo. Pero lo es más si se analiza la evolución. En 2016, la actividad desarrollada por las empresas en la tecnópolis representaba el 19,2% del PIB de la capital malagueña y el 20% del empleo.

Dicho de otra forma, en apenas siete años -el registro dado a conocer hoy está actualizado a 2023- se ha disparado 15 puntos su peso en el PIB y en casi 12 su peso en el empleo.

La importancia del parque tecnológico en la economía provincial y regional también es creciente con el paso de los años, pero a un ritmo menor. En 2023 representaba el 10,6% del PIB provincial y el 2,3% del PIB andaluz frente al 7,9% y 1,5% en 2016.

Parecen simples porcentajes, pero eso representa muchos millones de euros y puestos de trabajo. En el caso andaluz, 4.836 millones de euros para ser exactos y casi 71.000 empleos.

Alta productividad

El estudio, que ha sido realizado por el Institute of Economics and Business for Society (IEBSociety), arroja otro dato a tener muy en cuenta. Los trabajadores del parque tecnológico son un 43% más productivos que la media andaluza con 157.199 euros.

Los autores del informe, Germán Gemar y Fernando Isla, el director general de Málaga TechPark, Felipe Romera, y la consejera de Economía, Carolina España, han indicado que eso se debe a la fuerte especialización tecnológica del parque, que agrupa empresas en 51 ramas de actividad con especial protagonismo de telecomunicaciones y programación informática, que aportan conjuntamente el 38% del Valor Añadido Bruto (VAB) del parque.

Una imagen de Málaga TechPark.

“Las cifras que presentamos hoy confirman que Málaga TechPark es uno de los grandes motores económicos de Andalucía, con un impacto creciente, sostenido y cada vez más decisivo en la creación de riqueza y empleo. Nadie puede negar el extraordinario momento que atraviesa", ha indicado España.

Hay que recordar además que este estudio analiza datos hasta 2023, que en estos dos últimos años el parque ha seguido fortaleciéndose y que a corto plazo se instalará el Imec, lo que supondrá un nuevo empujón.