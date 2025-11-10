Ezequiel Navarro vuelve fuerte al mundo empresarial como CEO de Premium: "Mi objetivo es convertirla en líder mundial"
Navarro deja de ser asesor del Ayuntamiento de Málaga en industria 4.0 y pasa a ser presidente no ejecutivo de Innova IRV.
Ezequiel Navarro ha sido nombrado CEO de Premium, una empresa barcelonesa especializada en sistemas de alimentación para sectores como ferrocarril, industria eléctrica, defensa y semiconductores.
Navarro, tras casi 30 años en Grupo Premo, asume el reto de convertir Premium en líder mundial de su nicho, apoyándose en el laboratorio de electrónica de potencia privado más avanzado de Europa y un equipo de más de 100 expertos.
Su regreso al mundo empresarial implica dejar su papel como asesor para impulsar la industria 4.0 en Málaga, aunque seguirá vinculado a la Fundación Innova IRV como presidente no ejecutivo.
El malagueño Ezequiel Navarro regresa con fuerza a lo que más le apasiona, la dirección de empresas industriales e innovadoras. Ha sido nombrado CEO de Premium, una firma con sede en Barcelona que fabrica sistemas de alimentación para ferrocarril, industria eléctrica, defensa y grandes equipos de litografía para semiconductores.
Esta compañía pertenece a los fundadores de Grupo Premo, donde Navarro trabajó casi 30 años y fue su CEO hasta junio del año pasado.
"Mi objetivo es convertirla en la líder mundial de su nicho. Contamos con el mejor laboratorio de electrónica de potencia privado de Europa y un equipo experto de más de 100 personas en Barcelona", explica a EL ESPAÑOL de Málaga.
Esta vuelta de Navarro al mundo CEO implica algunos cambios en su vinculación con Málaga. La primera es que ha dejado de ser asesor del Ayuntamiento de Málaga para potenciar la industria 4.0, un puesto en el que fue elegido por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en septiembre del año pasado.
La segunda es que seguirá ligado a la Fundación Innova IRV, pero como presidente no ejecutivo. La dirección general y ejecutiva de la Fundación pasa a manos de Eduardo Valencia, un gran experto en el sector tecnológico español ya que estuvo ocho años en la patronal Ametic, desde donde impulsó el Perte Chip o la creación de una agrupación de empresas innovadoras.
Navarro, articulista de EL ESPAÑOL de Málaga desde octubre de 2022, seguirá apoyando el crecimiento tecnológico e industrial de Málaga desde esa presidencia no ejecutiva de Innova IRV, pero vuelve al ruedo empresarial tras un año realizando otras actividades.