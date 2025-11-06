Los innovadores vehículos de última milla de la startup Mothium triunfan en el Foro de Inversores Keiretsu

Los impulsores de Mothium con su vehículo

Las claves nuevo Generado con IA La startup andaluza Mothium ha ganado el XIII Foro de Inversores Keiretsu Forum Andalucía, celebrado en el Museo Thyssen de Málaga, destacando entre ocho startups participantes. Mothium presentó vehículos de última milla con diseño y tecnología propios, enfocados en la eficiencia energética y la adaptación regulatoria como alternativa sostenible al vehículo ligero tradicional. El evento, organizado por BIC Euronova y Keiretsu Forum Spain, reunió a más de 150 inversores privados y ofreció la posibilidad de captar hasta 800.000 euros de financiación para impulsar el crecimiento de las empresas participantes. Mothium ya opera en mercados internacionales, ofreciendo soluciones de movilidad urbana que reducen costes de operación y favorecen la transición hacia modelos de transporte más sostenibles.

La startup andaluza Mothium ha sido la ganadora del XIII Foro de Inversores Keiretsu Forum Andalucía, celebrado en el Museo Thyssen de Málaga.

La compañía ha destacado entre las ocho startups participantes por su propuesta de vehículos de última milla con diseño y tecnología propios.

El evento, organizado por BIC Euronova y Keiretsu Forum Spain, atrajo a más de 150 inversores privados interesados en apoyar proyectos innovadores.

Jerónimo Béjar, Sergio González, Álvaro Simón de Blas y Miquel Costa en la entrega del premio.

En esta ronda, las empresas optaron a captar hasta 800.000 euros de financiación destinada a impulsar su crecimiento.

Mothium, ya presente en mercados internacionales, ofrece soluciones de movilidad urbana que reducen los costes de operación y favorecen la transición hacia modelos de transporte más sostenibles. Su enfoque en eficiencia energética y adaptación regulatoria le ha permitido posicionarse como alternativa al vehículo ligero tradicional.

Desde 2020, BIC Euronova impulsa este foro junto a Keiretsu Forum Spain, en el marco de la red internacional de inversión privada Keiretsu Forum, presente en más de 30 países.