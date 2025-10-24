Vuelve a Málaga el Talent Land: será en diciembre en el Palacio de Ferias y Congresos con Jordi Wild o Willyrex como estrellas

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) volverá a convertirse en el epicentro del talento y la innovación del 4 al 6 de diciembre con la celebración de una nueva edición de Talent Land España, el macroevento que reúne a miles de jóvenes, profesionales y creadores en torno a la tecnología, el emprendimiento y la creatividad.

Tras el éxito del año pasado, la cita regresa "subiendo de nivel", según adelanta su CEO, Raúl Martín, con más de 500 horas de contenido distribuidas en los distintos espacios temáticos: Business, Developer, Creator y Science.

Entre los ponentes confirmados figuran nombres de primer nivel como Jordi Wild, que invitará a reflexionar sobre el futuro de la comunicación; Vilma Núñez, referente del marketing digital y los negocios online; Javier Santaolalla, divulgador científico; Nate Gentile, Brais Moure y Miduga, que explorarán la cara más real de la tecnología; o Willyrex, Euge Oller, Marc Urgell y Álvaro González, que traerán en directo el popular podcast Spicy4tuna con su formato "La Quinta Silla".

También participarán Romuald Fons y Ángel Pardo, quienes hablarán sobre cómo construir riqueza real en el entorno digital, además de otros ponentes magistrales que se anunciarán próximamente.

La experiencia no se limitará a las charlas. El evento contará con espacios inmersivos, zonas de networking para crear conexiones profesionales y la ya tradicional Fiesta Plus, que este año cerrará la cita con la DJ Bjones, residente del escenario principal de Tomorrowland, junto a la artista Little D, una de las grandes promesas de la música electrónica.

La entrada de tres días incluye acceso a todas las zonas de contenido en el evento, ingreso a todos los escenarios, acceso a workshops con cupo limitado, participación en todas las actividades oficiales y certificado digital de asistencia por 60 euros.

Los tickets ya han salido a la venta. Hay una entrada digital de 30 euros para seguir el evento íntegramente desde casa, ideal para los que no se puedan desplazar, y un tercer modelo de entrada, valorada en 180 euros, para los que verdaderamente sean fans del evento.

Esta incluye todos los beneficios de la entrada estándar, de 60 euros, a los que hay que sumar ingreso preferencial al recinto, acceso a la zona plus (con posibilidad de sacarte fotos con ponentes invitados), servicio de guardarropa, fiesta exclusiva del 5 de diciembre, contenido on demand y acceso a preventa exclusiva para futuros eventos. Si bien, si acudiste el pasado año a la cita, revisa tu correo porque tendrás un descuento del 2x1.