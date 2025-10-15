Internalia Group abre el Máster de Turismo en la Universidad de Málaga con una ponencia sobre inteligencia artificial

Un momento de la conferencia sobre IA en la UMA.

La apertura oficial de los programas de posgrado en Turismo de la Universidad de Málaga contó con la intervención de Internalia Group, compañía especializada en transformación digital, que inauguró el curso académico con una conferencia sobre el impacto de la inteligencia artificial en los destinos urbanos.

El encuentro, celebrado este pasado martes, estuvo encabezado por Francisco Orellana, consejero delegado de la firma, quien ofreció la charla titulada “Reimaginando el turismo: cómo la IA conecta cultura, ciudad y ciudadanos”.

Orellana expuso cómo las nuevas tecnologías están modificando los vínculos entre administraciones públicas, empresas y personas, situando a los asistentes inteligentes como una herramienta clave para modernizar la experiencia del visitante.

Durante su intervención, señaló que la innovación ya no debe concebirse como un punto de llegada, sino como un diálogo permanente entre sistemas y usuarios capaz de anticipar necesidades y facilitar decisiones.

En la presentación subrayó, además, que esta evolución permitirá diseñar entornos urbanos más inclusivos, donde el conocimiento patrimonial y la participación de los residentes se integren mediante plataformas digitales avanzadas.