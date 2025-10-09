El IMEC prevé comenzar la construcción de su nuevo centro de microchips en Málaga a principios de 2027

Málaga vuelve a situarse en el mapa de la innovación tecnológica internacional. El IMEC, referencia mundial en investigación y desarrollo de semiconductores, ha confirmado que pedirá en las próximas semanas la licencia de obras para el que será su primer centro fuera de Bélgica, un complejo puntero que arrancará su construcción en 2027 y que prevé iniciar su actividad en 2030.

El anuncio lo ha realizado este jueves el director general de IMEC en España, Karel van Gils, durante la celebración en Málaga del Imec Technology Forum (ITF Spain 2025), un encuentro que por primera vez se organiza en España.

Según ha detallado, el proyecto contará con una inversión de 615 millones de euros, de los cuales 500 procederán del Gobierno de España, y dispondrá de una sala blanca de 2.000 metros cuadrados para el desarrollo de procesos de microelectrónica de última generación.

“Estamos finalizando el diseño básico, un hito muy importante”, ha explicado Van Gils, que ha subrayado que ya trabajan en la documentación necesaria para solicitar la licencia de obras, un trámite que calcula se resolverá en un plazo de cuatro a seis meses.

El director general de IMEC España ha elogiado el compromiso institucional y la visión de convertir a España en un actor clave del ecosistema de innovación europeo. “Aquí hemos encontrado un robusto ecosistema y un talento prometedor”, ha añadido.

El calendario de la compañía contempla lanzar la licitación para el diseño definitivo y la construcción a finales de este año, firmar el contrato con la empresa adjudicataria a mediados de 2026 y dar comienzo a las obras en el primer trimestre de 2027.

La llegada de los primeros equipos se espera en la segunda mitad de 2028. Su instalación será larga y compleja, y llevará al menos un año. Una vez completada, se transferirán a Málaga procesos que hoy se desarrollan en Lovaina (Bélgica), con el objetivo de que ambas instalaciones trabajen de manera complementaria.

La previsión es que el centro malagueño genere alrededor de 200 empleos directos y otros 100 indirectos.

El nuevo edificio se ha concebido con criterios de sostenibilidad. Estará protegido por una doble capa que disipará la radiación solar y permitirá reutilizar hasta un 50 % del agua, un recurso que “siempre preocupa en Andalucía”, ha admitido Van Gils.

La inauguración del ITF en Málaga ha contado también con la presencia del director ejecutivo de Desarrollo Empresarial de la Sociedad Estatal de Transformación Tecnológica (SETT), José María García Orois, y de la viceconsejera andaluza de Economía, Amelia Martínez, quienes han coincidido en subrayar el impacto estratégico del proyecto para reforzar la soberanía tecnológica europea.