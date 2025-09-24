Málaga se lanza a la revolución de los asistentes virtuales con la inteligencia artificial

Fotogalería | Así fue el Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga sobre IA y asistentes virtuales Lorenzo Carnero Fábrica de Cervezas Victoria

Málaga retoma el pulso a la innovación con la XXXIV edición de los Encuentros Tecnológicos de EL ESPAÑOL de Málaga, que regresaron este lunes 22 de septiembre en Cervezas Victoria tras el parón veraniego.

Bajo el título “Asistentes virtuales para ciudades vivas: la inteligencia artificial al servicio de Málaga”, la cita reunió a Francisco Orellana (CEO de Internalia Group), Alicia Izquierdo (concejala de Innovación del Ayuntamiento de Málaga) y Antonio Peláez (decano de la Facultad de Turismo de la UMA).

Debatieron sobre el papel de la IA en la transformación urbana, antes de un animado espacio de networking. El evento se realizó gracias a la colaboración de Cervezas Victoria, Impact Hub Málaga y Internalia Group.

Internalia lleva más de 20 años ofreciendo soluciones tecnológicas a empresas, con un añadido en los últimos años: su división de inteligencia artificial. Eso les ha llevado a colocarse en la vanguardia de la aplicación de esta tecnología a sectores como el de la gestión urbana y turística, donde se han posicionado de forma destacada.

"La inteligencia artificial es una tecnología que ha supuesto un antes y un después, muy disruptiva", defendió el decano de Turismo, Antonio Peláez, que admitió que "hay todavía algunos retos" para que termine de explotar en este sector: "Es un mercado en el que el usuario necesita información, asistencia y tener las cosas muy claras. Dar certidumbre al usuario es fundamental"

Por su parte, el Ayuntamiento ha lanzado en los últimos años su propia estrategia de inteligencia artificial para intentar implementarla en su propia estructura: "Va a ser un cambio radical respecto a cómo la administración pública se comunica con el ciudadano", señaló Izquierdo.

La concejala destacó dos proyectos "muy bonitos" ejemplo de la aplicación de esta tecnología: por un lado, una plataforma inteligente de destinos que aplica el big data para analizar las dinámicas de los visitantes de la ciudad, y Málaga abierta, una especie de "ChatGPT del Ayuntamiento" desarrollado a través de una compra pública innovadora que va a ser "el culmen de la implementación de la inteligencia artificial".

"El primer paso es digitalizarlo todo, porque hay aún procedimientos municipales que van con papel y de forma presencial", reflexionó Alicia Izquierdo: "Llegar a la Málaga abierta que estamos pintando tiene un montón de escalones previos y unos ejercicios titánicos, además del reto humano de resistencia al cambio".

Internalia ha puesto toda la carne en el asador y esta pasada Feria de Málaga 2025 lanzó TuFerIA, un asistente conversacional por WhatsApp que promete revolucionar la forma de disfrutar las fiestas. Sin necesidad de descargas, permitió consultar en tiempo real transporte, tráfico, programación y servicios, además de ofrecer rutas personalizadas y sugerencias con IA generativa en un tono cercano y festivo. Durante la Feria, gestionó más de 25.000 interacciones de unos 2.000 usuarios en tan solo una semana.

"Ha sido la constatación de que Málaga abraza una tecnología nueva cuando es fácil de usar y realmente resuelve. Es una herramienta inclusiva, multilingüe y multicanal", definió Francisco Orellana, que aseguró que la capital de la Costa del Sol es "la primera ciudad de Europa" con una herramienta de este tipo.

El siguiente paso es TuCiudad, un asistente también desarrollado por Internalia para ayudar a los ciudadanos en cualquier gestión urbana: autobuses, farmacias de guardia, trámites municipales, aparcamiento... Orellana demostró en directo el funcionamiento de esta herramienta, que desde esta semana está en fase beta y se puede probar chateando por Whatsapp con el número 622 256 008.

Peláez defendió la colaboración de la triple hélice que conforman sector público, sector privado y Universidad; mientras que Izquierdo argumentó que en Málaga confluyen el auge tecnológico y un compromiso institucional sostenido en el tiempo para construir una verdadera smart city, lo que permite que sea un campo de pruebas ideal para este tipo de iniciativas. Todos coincidieron en que la capital de la Costa del Sol se encuentra en un lugar de vanguardia en cuanto a la aplicación inteligencia artificial y asistentes virtuales a la gestión municipal y turística.