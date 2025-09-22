Vuelven este lunes los Encuentros Tecnológicos de EL ESPAÑOL de Málaga: asistentes virtuales e IA

Tras el parón veraniego, regresan los Encuentros Tecnológicos de EL ESPAÑOL de Málaga. Celebramos nuestra XXXIV edición y en esta ocasión vamos a tratar un tema muy especial: "Asistentes virtuales para ciudades vivas: la inteligencia artificial al servicio de Málaga”.

Contaremos con tres grandes ponentes como Francisco Orellana, CEO de Internalia Group; Alicia Izquierdo, concejala de Innovación del Ayuntamiento de Málaga; y Antonio Peláez, decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga.

El encuentro será este lunes 22 de septiembre a partir de las 19:00 en Cervezas Victoria. Tras la mesa redonda habrá un networking acompañado de una cerveza en el que los asistentes podrán compartir experiencias.

Orellana dará a conocer los resultados de un proyecto pionero como TuFerIA, un asistente de WhatsApp desarrollado por Internalia a través del cual se ofrecía información en tiempo real sobre la Feria de Málaga.

TuFerIA fue lanzado por primera vez esta pasada feria y contó con EL ESPAÑOL de Málaga como medio asociado exclusivo, de forma que los usuarios recibían información con noticias publicadas por este diario.

El XXXIV Encuentro Tecnológico contará, una vez más, con el patrocinio de Cervezas Victoria e Impact Hub Málaga, al que se suma en esta edición Internalia Group.

El acceso es gratuito y si quiere asistir esta tarde debe inscribirse a través de este enlace.