La 'startup' malagueña Host Helper AI automatiza la atención al cliente de los apartamentos turísticos

El sector de los apartamentos turísticos está creciendo y cambiando a una velocidad endiablada, y Andalucía está en el epicentro del mismo. La comunidad autónoma española es, junto con la costa adriática de Croacia, la zona de Europa con mayor cantidad de estos alquileres. Es una industria que sigue creciendo, pero también amoldándose a una nueva realidad legislativa y social.

"Hay una tendencia clara de crecimiento muy importante, pero también muchos cambios regulatorios", explica el CEO de la startup malagueña Host Helper AI, Álvaro Torrent. El pasado 2 de diciembre, de hecho, entró en vigor en España el Real Decreto 933/2021, que obliga a registrar una gran cantidad de datos personales de los viajeros de alojamientos turísticos. El producto de este tecnológica emergente pretende ayudar a esa gestión cada vez más profesionalizada.

¿Cómo lo hacen? "Automatizamos una parte de la atención al turista mediante un chatbot. Si todo va bien, no necesitaría contactar con el humano para nada durante toda la estancia", subraya Torrent. Además de solucionar pequeñas consultas como dónde están las toallas o cómo poner el aire acondicionado, Host Helper AI también automatiza todo el registro de los viajeros para cumplir con la nueva normativa.

"Nuestra inteligencia artificial certifica que todos los datos estén correctos y los envía directamente a la plataforma del Ministerio del Interior", explica el CEO de la compañía. Su chatbot también incita a los usuarios satisfechos a dejar buenas reseñas en Internet al alojamiento e incluso tiene el potencial de ofrecer otros servicios cercanos, como comprar entradas para una cena-espectáculo de la cultura local.

La idea surgió de la propia experiencia de Álvaro Torrent en una agencia de alquileres turísticos, donde se dio cuenta de que las respuestas a las preguntas de los huéspedes eran automatizables: "Luego vino el cambio de ley, que en el fondo es una oportunidad porque da a los gestores un dolor que les podemos solucionar. El tema de las reseñas lo descubrí por el camino y... se fue armando la idea", recuerda.

Inicialmente, había pensado en dirigir el producto a los pequeños propietarios, pero se ha dado cuenta de que las empresas de gestión de apartamentos turísticos utilizan plataformas que no están ayudando automatizar, por ejemplo, el registro. "Ayudar a que la gente se pueda lavar las manos es una ventaja competitiva", sostiene el CEO de Host Helper AI.

Esta startup ya está validando su producto con casi medio centenar de propiedades, a las que está ofreciendo atención al turista en cualquier idioma. En los próximos meses, su objetivo es terminar la aplicación web y poner a funcionar más automatizaciones. Además, a nivel personal como emprendedor, Torrent tendrá una estancia en Estados Unidos de tres meses como parte del programa European Young Entrepeneurs.

"He recibido todo facilidades por emprender desde Málaga", sostiene el CEO de Host Helper AI: "Aquí no he echado nada en falta, si no consigues cosas es porque no te has movido lo suficiente. Cada día hay más oportunidades como contar con becarios o con una oficina gratis. Al revés, no hay suficiente gente aprovechando esos recursos".

Esas facilidades que el ecosistema tecnológica de la Costa del Sol le pone a su disposición ayuda a contrarrestar las dificultades propias de comenzar tu propia startup, en su caso, además, como cofundador único: "Es la primera vez que emprendo y es muy sacrificado. Trabajo muchos sábados y domingos, tengo momentos de dudas, pero disfruto más del trabajo y creo que la oportunidad existe".

"El 2025 va a ser el año que la inteligencia artificial va a llegar a la atención al cliente en muchos, muchos sectores", sentencia Álvaro Torrent.