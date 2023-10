Alicia Izquierdo: "Tenemos que conectar los trabajos de la Málaga tecnológica con quienes siguen en paro"

Alicia Izquierdo llevaba cuatro años trabajando en la multinacional tecnológica Oracle en Madrid cuando, un Domingo de Resurrección, recibió una llamada telefónica a las diez y media de la noche. Era el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre: "Es como si tocas la guitarra y te llama Mick Jagger a que le acompañes en la gira: no te lo piensas", bromea Izquierdo.

Desde junio de 2023, esta malagueña es la concejala de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de su ciudad. Izquierdo protagonizó este lunes el XVI Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga, organizado en colaboración con la Fábrica de Cervezas Victoria e Impact Hub Málaga. Este texto es una transcripción acortada por motivos de legibilidad de esa entrevista.

A Izquierdo, su padre le transmitió desde pequeña el interés por la tecnología que le ha llevado a trabajar por grandes ciudades globales como Miami, con gigantes tecnológicos como Huawei, o en startups, inversiones inmobiliarias y labores de consultoría: "Cuando yo terminé la carrera, Málaga no estaba ni muchísimo menos en el punto que está ahora. No había trabajo, mi primer empleo fue de chica de El Corte Inglés en la planta de señoras... que también aprendí muchísimo", recuerda. Ahora, es protagonista en el "momento histórico" que vive su ciudad.

¿Tenías la espinita de aportar a nivel local?

Sí, mi vida era muy internacional y con muchísimo trabajo, pero muy bien posicionado. Cuando tú estás en una gran corporación, estás ayudando a que tu compañía sea más rica... pero no estás haciendo nada por alguna persona en concreto.

Es una oportunidad para mí tener un puesto como este de concejala, donde tu conocimiento y experiencia internacional la puedes traer y puedes llegar modestamente a cambiar un poco la vida de las personas, a incentivar la vocación tecnológica en jóvenes, a ser capaces de enfocar la carrera de mujeres de mediana edad hacia la tecnología y a que haya una oferta de trabajo tecnológica que cambie la sociedad malagueña. Que el malagueño disfrute de todo este progreso es muy estimulante y muy diferente.

¿Cuáles son las prioridades del Ayuntamiento en lo que respecta a la Málaga tecnológica en los próximos cuatro años?

Málaga está en un momento en el que se tiene que poner, desde un punto de vista de la Administración, a la altura del ciudadano. Tenemos un sector de la población amplio que es tecnológico y capaz. Muchas áreas en las que estamos trabajando son para la transformación digital de la Administración. Se está yendo al papel cero, con un expediente electrónico extremo a extremo que nos va a permitir aplicar inteligencia artificial para que los procedimientos sean más eficientes, y facilitando la vida del ciudadano para que su interacción con el Ayuntamiento sea mucho más sencilla y eficiente.

Eso también implica un trabajo en la brecha digital, en acompañar a todo ese sector de la población que no está tan formado tecnológicamente y darle información durante esa evolución. Yo tengo una deformación comercial tras muchos años trabajando en el sector privado y, para mí, el ciudadano es el cliente. El Ayuntamiento está dando un servicio a un cliente y hacia donde van todas las compañías es a ser capaces de, mediante todos los datos que yo tengo de mi ciudadano, adelantarme a sus necesidades y darle el servicio que requiera antes incluso de que lo pida. Para eso tengo que saber cuáles son sus costumbres, cuáles son sus hábitos de consumo de los servicios del Ayuntamiento como agua, transporte, temas de Administración... Esa es otra línea de trabajo también muy importante y ambiciosa, la unificación de los datos que tenemos de nuestros ciudadanos. Es como un CRM, un costumer relationship manager.

"Tenemos que transmitir mucho más que, aunque no vengas de una herencia tecnológica, puedes redirigir tu vida hacia la tecnología y vas a tener un trabajo mejor"

Respecto al ecosistema empresarial, en una pasada entrevista con este periódico planteabas que la Málaga tecnológica no debe tanto frenar, sino conectar con el potencial que ya tiene.

No va de levantar el pie, sino de levantar la cabeza. Ahora mismo hay una oportunidad magnífica para la ciudadanía malagueña, porque se están generando unos puestos de trabajo que antes no había. Yo me tuve que ir, tuve que coger la maleta. Lo que tenemos que hacer es conectar todos esos puestos de trabajo que están ahora mismo en Málaga con toda esa población que sigue en paro o que está formada a lo mejor en sectores donde no hay tanto trabajo y redirigirla a los sectores tecnológicos.

Nosotros tenemos cursos en el Polo, en 42, donde la tasa de empleabilidad es del 100%. No necesitamos solamente ingenieros superiores de Informática, sino las necesidades son amplias y no necesariamente necesitamos formarnos durante 6 años. Desde el Ayuntamiento también trabajamos en la formación profesional dual, o hablamos con empresas como EPAM que pueden dar una formación bastante exigente. Puedes habilitar a personas que quieran hacer un reskilling de sus capacidades y meterse en tecnología sabiendo que al final habrá trabajo. Eso no te lo da ahora mismo otras carreras ni otras ciudades. Estar en una ciudad donde el ecosistema te ofrece esto me parece maravilloso: es una oportunidad fantástica.

Entonces, ¿qué está fallando? Porque sigue haciendo una tasa de desempleo alta y muchos de estos programas de formación llevan años en marcha.

No es que esté fallando, es que de repente ha habido un boom de empresas y la maquinaria se tiene que adaptar a la demanda. Estamos en ese proceso de adaptación en el que tenemos que formar a más gente. También me da la sensación de que tendríamos que transmitir mucho más, para que todo el mundo lo entienda, que aunque no vengas de una herencia tecnológica puedes redirigir tu vida hacia la tecnología y vas a tener un trabajo mejor.

Al hablar con las empresas multinacional que tengan interés en venir a Málaga, ¿notas alguna limitación o algún resquicio de duda por temas como la falta de oficinas, el precio de la vivienda o esa lucha por el talento cualificado que hay?

Absolutamente. No hablan de que el ecosistema no funcione, ni de que aquí no haya nada como ocurría cuando yo me fui. De lo que ahora se habla es causa directamente proporcional del éxito de la ciudad y ocurre en todas las ciudades que están teniendo éxito.

Si ahora todo el mundo se viene a vivir a Málaga, pues hay que producir más viviendas. Tenemos que adaptar la máquina a la velocidad que nos está pidiendo la demanda del mercado para vivienda, para oficinas y para generación de talento. La buena noticia es que lo tenemos claro y eso está muy alto en la lista de prioridades de las políticas del Ayuntamiento. Se está trabajando en ello y vamos a intentar utilizar tecnología para desbloquear cosas, como inteligencia artificial para que la Gerencia Municipal de Urbanismo fluya más rápido.

"Puede haber más pelotazos tecnológicos, seguimos en la mirilla"

Siguiendo el ecosistema tecnológico de Málaga, la sensación es que hubo un boom muy fuerte de anuncios de grandes inversiones en 2021, como las de Google y Vodafone, pero quizás ahora se ha estabilizado todo un poco más. ¿Puede haber más pelotazos?

Puede haberlos. Seguimos en la mirilla.

La inteligencia artificial es el gran tema tecnológico actualmente a nivel internacional. ¿Cómo crees que puede aterrizar Málaga ahí y posicionarse? ¿Tenemos que acelerar en algo?

Se llevan años trabajando en la inteligencia artificial, aunque es ahora cuando se ve que tiene una aplicación increíble en diferentes sectores. Ya está funcionando nuestra incubadora de alta tecnología en el Polo Nacional de Contenidos Digitales y ahí ya hay bastantes empresas trabajando en inteligencia artificial. La IA es amplia: no es sectorial, sino que es aplicable a todos los sectores. Van a ir surgiendo oportunidades de desarrollo de empresas, de creación de startups centradas en inteligencia artificial y, para eso, Málaga está muy bien posicionada por esa incubación de talento con la que llevamos trabajando ya muchos años y que otras ciudades ahora empiezan a copiar.

Desde antes de que Facebook hiciera esa conversación por Meta, el Polo Digital ya estaba trabajando en todos los temas de realidad aumentada, realidad virtual y demás. A nivel municipal, también se han hecho apuestas como esa primera incubadora de alta tecnología en el metaverso de Europa y, claro, es una tecnología que no está pasando por su mejor momento de reputación global a día de hoy. ¿Málaga sigue creyendo en el metaverso?

Sí, Málaga sigue creyendo en el metaverso. No era el hype que nos comentaban, pero el metaverso por supuesto que tiene viabilidad y va a tener aplicación; es una forma más de interacción. En aquel momento se creía en el metaverso y se sigue creyendo al mismo nivel. En cuanto salgan todos los gadgets de Meta y demás se va a seguir interactuando en el metaverso, es una nueva forma de trabajar.

"Creo que a lo que más tiempo voy a dedicar en este mandato es al tema interno de la Administración pública. Tenemos que ser mucho más rápidos en adoptar la tecnología"

¿Qué nuevas áreas tecnológicas pueden ser interesantes para apostar por ellas a nivel municipal?

La comunicación cuántica me parece muy chula, es algo muy novedoso y a desarrollar. El hecho de que se pueda desarrollar una tecnología para la comunicación inmediata y sin soporte material, por mi deformación de venir de telecomunicaciones, me parece que tiene un desarrollo increíble. Creo que la comunicación cuántica tiene una línea de desarrollo; pero le va a llevar años, como a la inteligencia artificial.

De algún modo entiendo que el reto es adelantarse a la tecnología de moda unos 10 años para que, cuando explote, ya llevemos un recorrido importante.

El reto como ciudad es ser capaces de elegir correctamente la tecnología que dentro de una década va a florecer y hacer una inversión en el talento ahí. Como se hizo en su momento con los videojuegos, que me pareció bastante brillante y que ha generado toda una industria alrededor del videojuego aquí en Málaga. Yo apostaría por empezar a investigar junto con la Universidad hacia dónde nos lleva el tema cuántico. Hay voces a favor y en contra, pero yo le voy a prestar atención.

¿A qué asunto crees que le vas a acabar dedicando más tiempo en estos próximos cuatro años?

Por ser sinceros, el tema interno de la Administración pública. Tenemos que ser mucho más rápidos en adoptar la tecnología, aunque también es verdad que es lo que me avisaba todo el mundo. Eso no es transmite al ciudadano ni al empresario, pero creo que eso lo que me va a consumir más energía.

Es algo que comentan muchos independientes cuando entran en política, que no sabían que había tantísimo trabajo administrativo para sacar adelante algo.

No es un tema de Málaga, es algo a nivel nacional e internacional de las Administraciones públicas. Las tuberías no están preparadas para ir a la velocidad que va la tecnología.

¿Serán cuatro años en política?

Yo ahora mismo estoy muy ilusionada con el proyecto, y la verdad es que no pienso a cuatro años. Cuando lleguemos al río, ya veremos cómo cruzarlo.

Y cuando llegue el momento final de tu labor en la concejalía, ¿qué te gustaría poder recordar con orgullo?

Que mi paso por aquí haya sido algo positivo para las personas, que este trabajo le haya resultado positivo y le haya cambiado positivamente en algo la vida. Ese tipo de feedback, al final, es el que el queda. Podemos hablar de la transformación digital, de la inteligencia artificial... pero, ¿para quién? ¿Para las personas, no?

