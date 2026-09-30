David Pérez y Miriam Antelo ganan sin sorpresas el Rallye de Gibralfaro

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LO ESENCIAL Las claves David Pérez y Miriam Antelo ganaron con autoridad el Rallye de Gibralfaro, liderando desde el inicio con su Ford Fiesta R2. Sergio y Francisco Javier Rodríguez, con un BMW M3 E36 de la categoría históricos, finalizaron en segunda posición. José Antonio Aznar y Osel Román fueron terceros tras sufrir una penalización que les apartó del segundo puesto. En Regularidad Clásica ganaron José Cruz padre e hijo, y en Regularidad Sport la victoria fue para José Ignacio García Bejarano y José Francisco Luque.

No hubo sorpresas en la sexta cita del Campeonato de Andalucía de rallyes con la incontestable victoria del granadino David Pérez y la malagueña Miriam Antelo, actuales campeones de Andalucía, con su Ford Fiesta R2. La pareja de Plemar Sport, que reaparecía en las carreteras malagueñas en esta prueba, cuajó una actuación impecable, imprimiendo un ritmo muy fuerte desde los primeros tramos de la competición.

A más de dos minutos de los vencedores finalizó el BMW M3 E36 de la pareja de hermanos de Periana Sergio Rodríguez y Francisco Javier Rodríguez, ocupando un impresionante segundo escalón del podio con un coche de la categoría de históricos.

La tercera posición fue para la pareja formada por José Antonio Aznar y Osel Román, que se vieron perjudicados por una penalización cuando tenían asegurada la segunda posición.

Sergio Rodríguez y Francisco Rodríguez. Pedro Moreno

La clasificación se completó con el cuarto puesto de Miguel Ángel Zunino y Francisco José García, con Renault Clio RN2 y el piloto de Almáchar Salvador España junto a Gema María Cañero en otro Renault Clio R5, quintos clasificados.

Les siguieron en el «top 10» José Miguel López y Miguel Montoya (Renault Clio Rally4) en sexta posición, José Mayorga y Aitor Cruz (Renault Clio Rally5) en séptima, Esteban Gutiérrez y Miguel Ángel Ruiz (Peugeot 208 VTI R2) en octava, Antonio Fernández y Verónica Fernández (Renault Clio Rally5) en novena, y Juan Francisco Fernández junto a Cayetano Rodríguez (Renault Clio RS 2.0) cerrando las diez primeras plazas.

En Regularidad Clásica, la victoria cayó de manera holgada en la pareja José Cruz, padre e hijo a bordo de un Volkswagen Golf GTI 16V 2.0. El podio lo completaron Luis Miguel Ramírez y David Peralvo (Mercedes Benz 190E) en segunda posición y Alejandro Caba junto a Rubén Martín (Renault Clio MAXI) en tercer lugar.

Por su parte, en la modalidad de Regularidad Sport, donde las medias impuestas exigen un ritmo notablemente más elevado, la victoria absoluta fue para la pareja integrada por José Ignacio García Bejarano y José Francisco Luque al volante de su Volkswagen Golf. La segunda plaza fue para Francisco Javier Sánchez e Isidro Melendo con otro Audi Coupe mientras que el tercer cajón del podio lo ocuparon Rafael Martín y Antonio Hernández con Peugeot 205.

José A. Aznar y Osel Román. Pedro Moreno

Salvador España se adjudicó la victoria en el trofeo de piloto junior, mientras que la triunfadora absoluta de la prueba, Miriam Antelo, rubricó un fin de semana perfecto haciéndose también con el triunfo como copiloto junior y también el trofeo a la mejor copiloto femenina.

En la disputada Copa FAA, el triunfo fue para el equipo formado por José Ramón Molina y Antonio Martínez (Citroën Saxo VTS), seguidos en segunda posición por Francisco José Cueto y Miriam Martín (Peugeot 206) y con Juan Manuel Montero y Noelia Tinajero en tercer lugar (Peugeot 208 Puretech).

Por su parte, el Trofeo Copa F2000 se decantó del lado de Ignacio Ramos y Carlos Berlanga a los mandos de su Peugeot 205.