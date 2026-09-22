Málaga Wagen presenta el nuevo Volkswagen ID Polo

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Las claves Generado con IA Málaga Wagen ha presentado el nuevo Volkswagen ID Polo, un coche eléctrico con diseño exterior tradicional y gran autonomía. El ID Polo ofrece tres niveles de potencia: 116, 135 y 211 CV, además de una versión deportiva GTI de 226 CV y suspensión mejorada. La versión básica tiene una batería LFP de 37 kWh y una autonomía de 318 km WLTP, con carga rápida del 10 al 80% en 23 minutos. Incluye botones físicos para la climatización, maletero de 441 litros y tres niveles de equipamiento; el precio parte de 24.500 €.

El concesionario oficial Málaga Wagen ha presentado en sus instalaciones de Avenida de Velázquez el nuevo ID Polo, que tiene un imponente aspecto estético unido a una de las mejores autonomías del mercado en su segmento, gracias a la eficiencia de su motor eléctrico.

En general, las marcas han querido dar a sus vehículos eléctricos un aspecto totalmente distinto al resto de modelos con motores de combustión. Sin embargo, el nuevo ID Polo se aleja de estos criterios para ser considerado un coche más tradicional en su diseño exterior, lo que creemos un acierto. De hecho, su aspecto rezuma consistencia y fortaleza, cualidades intrínsecas de la marca alemana.

La gama estará estructurada con tres niveles de potencia, 116 CV, 135 CV y 211 CV. Habrá una versión específica deportiva, ID Polo GTI, que llegará hasta los 226 CV, pero con importantes cambios en el tarado de la suspensión para hacerlo más eficiente en curva. La versión menos potente está asociada a una batería LFP de 37 kwh que le proporciona una autonomía de 318 km en ciclo WLTP, gracias al bajo consumo eléctrico de sólo 13,6 kwh/100. Puede recargarse con corriente continua en 23 minutos para pasar del 10 al 80%.

En el interior lo más destacado es que vuelven los botones físicos, al menos para controlar la climatización, lo cual es otro acierto, una demanda de muchos conductores que se quejan de que casi todo tiene que pasar por manejar la pantalla táctil central. El diseño interior es sobrio, muy alemán, pero perfectamente distribuido para hacer de la conducción una experiencia grata.

El maletero tiene una capacidad de 441 litros, mucho mayor que la del Polo de combustión, aunque también hay que decir que crece hasta los 4,05 metros, dando mayor capacidad para sus ocupantes a costa de dejar de ser tan pequeño como el Polo tradicional.

Serán tres los niveles de equipamiento que disponga el ID Polo, Match, Life y Style. La tarifa oficial comienza en los 24.500 € de la versión básica, que puede quedar por debajo de los 20.000 € con promociones y financiación con la marca.

José Manuel Suárez, gerente de Málaga Wagen dio la bienvenida a los asistentes para comentar lo que supone de especial el lanzamiento del ID Polo. Seguidamente fue José Antonio Arriaza, director comercial, quien ofreció unas pinceladas sobre las particularidades y las características de la nueva creación de la marca.