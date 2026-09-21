Motos Garrido distribuirá la nueva marca ZXMOTO

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Las claves Generado con IA Motos Garrido se convierte en concesionario oficial de la nueva marca ZXMOTO, recién llegada a España. ZXMOTO fue fundada por Zhang Xue, exfundador de Kove, con experiencia en éxitos deportivos como el Dakar y el Mundial de Superbikes. La gama ZXMOTO en España incluye la deportiva 500 RR de 84 CV y la 820RR de 138 CV, además de motos de cross como la MX250 y MX450. Durante la presentación de ZXMOTO también se lanzó el megascooter Voge SR450X, con motor bicilíndrico de 42 CV y precio de 6.300 €.

Los 65 años de historia comercial de Motos Garrido están unidos fuertemente a la venta de accesorios para el equipamiento del motorista, siendo un referente a nivel nacional por la variedad de sus productos, por la superficie destinada a la venta y por el volumen de negocio, moviendo cifras mareantes en todas las áreas.

Hace cinco años se adentraron en la venta de motos, una actividad nueva para ellos que se hizo de la mano de una marca que acababa de llegar a nuestro país.

Hoy Voge y Motos Garrido están a la cabeza en unidades vendidas, principalmente por las ventas de su gama de motos trail, a la que ahora se une el modelo SR450X.

Estos días atrás la empresa daba un paso más y se ha convertido en concesionario oficial de la marca ZXMOTO, recién aterrizada en España y con solo dos años de vida comercial.

Voge SR450X, un modelo que inundará su segmento. Carlos Sedano

Sin embargo, la historia de esta nueva marca no parte desde cero porque el fundador, Zhang Xue, lo fue de la marca Kove, a la que impulsó desde cero consiguiendo victorias a nivel deportivo en el Dakar y en el Mundial de Superbikes.

Desavenencias con los accionistas de Kove no le permitieron imponer su criterio de que la competición es una herramienta perfecta para la venta de motos.

Ese fue el momento de crear ZXMOTO hace dos años y conservar el 80 % de las acciones de la compañía para que nadie cambiara el criterio que desde siempre ha tenido a la hora de vender motos.

La gama de la marca en España ha empezado con el modelo 500 RR, una moto deportiva de cuatro cilindros y 470 cc que tiene una potencia de 84 CV para un peso de 168 kg. Su precio parte desde 6.600 €.

Otro de los modelos es la ZXMOTO 820RR, de tres cilindros y 138 CV de potencia, base comercial del modelo que compite en el Mundial de Supersport, donde consiguió la victoria en su primera participación en el circuito de Portimao en Portugal. Su precio estará sobre los 10.000 €.

Además de estas dos versiones también habrá dos variantes sin carenado para los más puristas. En el catálogo también hay una excelente gama de motos de cross, la MX250 de 41 CV y 6.000 € y la MX450, más enfocada al uso deportivo y de competición.

Aprovechando la presentación de la gama de ZXMOTO también se presentó la nueva Voge SR450X, un megascooter bicilíndrico de 42 CV y un precio de 6.300 €, incluyendo 5 años de garantía y seguro durante el primer año.

Este segmento está en claro aumento de ventas, combinando el nuevo modelo la comodidad de uso en ciudad con la posibilidad de viajar de manera holgada en recorridos por carretera o autovías gracias a su motor bicilíndrico.