La UMA presenta al monoplaza MA26RT, que participará en el evento mundial Formula Student

Las claves

Las claves Generado con IA El equipo Málaga Racing Team (MART) de la Universidad de Málaga ha presentado su nuevo monoplaza eléctrico MA26RT en el Muelle Uno, que participará en la competición internacional Formula Student. La presentación del vehículo incluyó a Jaime Alguersuari como padrino, con una masterclass previa en el Centre Pompidou y la presencia de autoridades universitarias y municipales. Más de 70 estudiantes de 20 titulaciones diferentes colaboran en el diseño, fabricación y desarrollo del monoplaza, aplicando conocimientos universitarios al ámbito de la competición. El proyecto MART incluye iniciativas como MART Academy, que fomenta el trabajo en equipo, y MART Social, que realiza acciones solidarias y talleres para acercar la ingeniería a las nuevas generaciones.

Málaga Racing Team, MART, el equipo de la Universidad de Málaga que participa en la competición internacional Formula Student, ha presentado en el Muelle Uno su nuevo monoplaza eléctrico, el MA26RT, bajo el lema "No Limits. Just MART".

El equipo reivindica que no hay barreras que el talento y el esfuerzo no puedan romper y ya está preparado para competir en agosto en los circuitos de Barcelona (España) y Bugatti Rimac (Croacia) junto a muchas universidades del mundo.

Como novedad en esta edición, el evento de presentación ha formado parte de la programación de los Cursos de Verano de la UMA, organizados por la Fundación General de la Universidad de Málaga.

Alumnos implicados en el proyecto MA26RT EE

El monoplaza de este año estuvo expuesto en el Muelle Uno, donde muchos pudieron conocer de cerca uno de los proyectos tecnológicos más destacados realizados en las aulas y laboratorios de la UMA.

Por parte de la UMA asistió su Rector, Juan Teodomiro López. En representación municipal, el evento contó con Antonio Quirós, Director General de Innovación y Francisco Salas, Gerente de Promálaga.

El estudiantado también estuvo arropado por Joaquín Ortega, Javier Pérez, José María De la Varga y Fuensanta Galindo, docentes de la UMA y directores del proyecto, quienes, más allá de liderar la iniciativa, han brindado su apoyo continuo al equipo durante toda su evolución.

Este evento coincide con el inicio de una nueva etapa para el proyecto, gracias a la creación de la Cátedra DHV-MART-UMA por la Innovación y el Talento, una iniciativa que consolida diez años de trayectoria y refuerza el compromiso de la Universidad de Málaga con la formación, la innovación y el desarrollo del talento universitario.

El monoplaza de este año MA26RT EE

La fabricación del monoplaza comienza con el diseño del prototipo, para continuar con el montaje y fabricación, acabando con pruebas en pista para recoger datos cruciales sobre el funcionamiento del coche, como el consumo, la detección de posibles fallos y la puesta a punto de los mapas del motor según el rendimiento deseado. Finalmente, el vehículo acaba por competir en diversas pruebas durante los meses de verano.

Como uno de los momentos más destacados de la jornada, la presentación contó con la figura de Jaime Alguersuari como padrino del nuevo MA26RT.

La participación del expiloto, periodista de motor y promotor de eventos de competición tuvo lugar en una Masterclass celebrada previamente en el auditorio del Centre Pompidou.

Tras la finalización de esta sesión, Alguersuari se trasladó a la plaza del evento para dirigir unas inspiradoras palabras al público presente y apadrinar oficialmente el nuevo monoplaza.

MART, Málaga Racing Team, está integrado por más de 70 estudiantes de hasta 20 grados y posgrados de la Universidad de Málaga, procedentes de titulaciones tan variadas como Ingenierías, Marketing, Comunicación o Finanzas, que se implican a fondo y de manera transversal en la construcción del monoplaza de competición, aplicando para ello los conceptos aprendidos en la Universidad al ámbito de la competición.

Cada año, los miembros del equipo ponen en práctica los conocimientos adquiridos para diseñar, fabricar y desarrollar el monoplaza de carreras.

Jaime Alguersuari recibe una placa de manos del rector de la UMA EE

Además, internamente se lleva a cabo la iniciativa MART Academy, en la que el trabajo en equipo y el compañerismo son las principales premisas. Externamente, MART Social realiza mensualmente acciones sociales con las que agradece a la población malagueña la ayuda y el apoyo que está recibiendo, mientras que MART Academy School trata de acercar el proyecto a las nuevas generaciones, a través de charlas y talleres didácticos.

La competición Formula Student acoge a equipos universitarios procedentes de universidades de todo el mundo. Estos equipos deben adaptar su monoplaza a una normativa en la que no únicamente se valora la velocidad del monoplaza, sino que se juzga también su óptimo rendimiento con pruebas de diseño o utilización de recursos.

Por otro lado, también se valora la viabilidad de un plan de negocio propuesto y desarrollado por el equipo.