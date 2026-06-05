Premiere Day en el Grupo Nieto para presentar el Omoda 7 y Jaecco 8

Las claves

Las claves Generado con IA Omoda y Jaecoo, marcas chinas del grupo Chery, han registrado casi 16.000 unidades vendidas en España en los primeros cinco meses de 2026, un 89 % más que el año anterior. El Grupo Nieto celebró el 'Premiere Day' en Málaga, presentando los nuevos modelos SUV: Omoda 7 SHS-S y Jaecoo 8, ambos con tecnología híbrida avanzada. Durante el evento, también se mostró en primicia el video del próximo Omoda 4, que será más pequeño y asequible y se espera que tenga gran éxito de ventas. Los modelos Omoda 7 y Jaecoo 8 incorporan el sistema híbrido SHS, que combina motor de gasolina, motores eléctricos y batería de alta capacidad, optimizando autonomía y eficiencia.

La llegada de las marcas chinas Omoda y Jaecoo, del grupo chino Chery, que operan de forma conjunta en España, está siendo mucho más exitosa de lo esperado.

Solo en los primeros cinco meses de 2026 la cifra de unidades vendidas entre las dos marcas se ha acercado a las 16.000, con un aumento de ventas del 89 % con respecto al año pasado.

Para este evento se contó con la presencia de responsables del grupo en España, como Chloe Huang, Brand Manager y Roy Xie, Brand Coordinator. También estaban presentes Jorge López, responsable de compras y Lucía González, directora de marketing, además de responsables del Grupo Nieto, concesionario de ambas marcas en Málaga.

El Omoda 7. Carlos Sedano

El formato del evento se centró en una evocación de los años setenta con actuaciones, sorteos y sorpresas entre los asistentes, con el colofón final del descubrimiento de los nuevos modelos de cada marca, el 7 SHS-S en el caso de Omoda y 8 en el caso de Jaecoo, los dos en formato SUV.

Lucía González, directora de marketing de la marca a nivel nacional, aprovechó para mostrar en primicia un video a los asistentes del nuevo Omoda 4, un modelo en un escalón inferior en tamaño y precio, que promete ser uno de los grandes éxitos de ventas dentro de poco tiempo, cuando se ponga a la venta.

Además, González glosó el enorme trabajo realizado en tan poco tiempo para lograr que ambas marcas se integren de manera natural en el ecosistema de la automoción de España.

Los nuevos Omoda 7 y Jaecoo 8 comparten la tecnología SHS, Super Hybrid System, que combina un motor de gasolina de alta eficiencia con motores eléctricos y batería de alta capacidad, todo con el objetivo de ofrecer una de las mayores autonomías conjuntas del mercado.

Además, su gestión inteligente puede alternar automáticamente entre el modo totalmente eléctrico y el híbrido, manteniendo la batería siempre con un mínimo del 20 % de carga, para garantizar la mejor eficiencia del sistema.