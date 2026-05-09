Polestar inaugura su primer concesionario en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Polestar ha inaugurado su primer concesionario en Málaga, reforzando su presencia en el mercado español tras cuatro años de ventas sin red física. El concesionario, ubicado en la calle Horacio Quiroga, 27, ofrece una experiencia inmersiva centrada en diseño, tecnología y sostenibilidad. Se exhiben modelos como el Polestar 2, Polestar 3 y Polestar 4, destacando por su alto rendimiento, autonomía y diseño innovador. El Grupo Vypsa, con amplia trayectoria en automoción y vinculación a Volvo, gestiona el nuevo espacio en Málaga y otras ciudades.

Polestar ha inaugurado recientemente su nuevo concesionario en Málaga, en lo que se considera como un paso estratégico que afianza su presencia en el mercado español, después de haber iniciado la comercialización de su primer modelo en España hace cuatro años solo mediante la suscripción o alquiler, sin red física de exposiciones.

Polestar es una marca sueca de automóviles eléctricos centrada en el diseño, la innovación y la sostenibilidad. Su enfoque está en un futuro sin emisiones, desarrollando vehículos eléctricos de alto rendimiento con tecnología de vanguardia.

La exposición y venta está ubicada en la calle Horacio Quiroga, 27, donde se ofrecerá a los clientes una experiencia inmersiva en el universo Polestar, con predominancia del diseño, tecnología y sostenibilidad, que se combinan para ofrecer un producto de muy alta calidad de acabados.

El concesionario contará con la presencia de los modelos más representativos de la marca, como el Polestar 2, una berlina eléctrica que destaca por su equilibrio entre rendimiento y eficiencia, con autonomías que pueden alcanzar hasta los 659 km dependiendo de sus dos opciones de batería, una de 70 kw/h y otra de 82 kw/h.

Modelo Polestar 2.

Junto a él, los visitantes podrán descubrir el Polestar 3, un SUV eléctrico de gran tamaño orientado al confort, la seguridad y las altas prestaciones, que combina tecnología de última generación con un diseño escandinavo sofisticado.

Completa la gama expuesta el innovador Polestar 4, un SUV coupé eléctrico con hasta 629 km de autonomía que lleva el minimalismo a un nuevo nivel, prescindiendo de la luneta trasera tradicional en favor de una cámara de alta definición y apostando por un diseño aerodinámico y un interior centrado en la experiencia del usuario.

Francisco López es el gerente del Grupo Vypsa al que pertenece el nuevo concesionario de Polestar y comenta que “esperamos que este espacio sea más que un concesionario habitual y se convierta en un punto de encuentro para descubrir la movilidad eléctrica, en una ciudad que muestra un creciente interés por soluciones sostenibles”.

El Grupo Vypsa es originario de Córdoba, con una trayectoria en el mundo de la automoción que se remonta a 1980, vinculado desde entonces a la marca Volvo. En la actualidad tiene concesionarios Volvo, Polestar y Lynk & Co, con instalaciones en Málaga, Córdoba, Marbella y Ciudad Real.